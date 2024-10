"J’espère que cette année, je vais ramener le titre" : une Guadeloupéenne participe aux championnats du monde de Karaoké

Arrivée en Finlande ce dimanche 6 octobre, Linda Gombauld, double championne de France de Karaoké, va participer pour la troisième fois aux championnats du monde. Ambitieuse, la Guadeloupéenne vise la victoire.

"Depuis petite je chante, mais, malheureusement, par timidité, je me suis beaucoup cachée", confie Linda Gombauld. Arrivée dans le monde des concours sur le tard, cette Guadeloupéenne de 41 ans, comptable de profession dans la vie, rayonne sur scène. Dotée d’un timbre vocal remarquable, cette quadragénaire est double championne de France en titre de Karaoké. "J’ai été surprise de remporter ce deuxième championnat de France [elle a été sacrée le 29 juin 2024, NDLR], je ne m’y attendais pas", avoue-t-elle. Cette deuxième distinction lui ouvre les portes des championnats du monde, organisés cette année en Finlande par le comité Karaoké World Championships. Le concours se déroule du 7 au 12 octobre prochain.

Linda Gombauld n’en est pas à sa première participation à ce prestigieux concours mondial : "J’ai fait deux précédents championnats du monde, un sur le chant et un sur le Karaoké." Et à chaque fois qu’elle y va, la Guadeloupéenne performe. "Lors de ma première participation, j’avais eu la chance de ramener une médaille d’argent et deux médailles d’or et l’année dernière, j'avais réussi à finir sixième mondial", souffle-t-elle. C’est donc en toute décontraction qu’elle annonce viser la "victoire cette année".

L’enregistrement d'un disque pour le vainqueur du concours

Depuis qu’elle participe à des concours de Karaoké, Linda Gombauld estime avoir gagné en "assurance" et en "qualité artistique". Mais la Guadeloupéenne très "discrète" dans la vie n’a rien voulu changer à son quotidien. Ni même son nom d'artiste. "Je n’ai pas de nom de scène, car je n’en veux pas. J’ai toujours été entière, donc je garde mon prénom et mon nom de famille", explique-t-elle.

Engagée en solo et en duo avec Many – vice-championne de France – la Guadeloupéenne voit en ce concours une belle opportunité de briller à l’international. "Ces championnats du monde, c'est aussi une nouvelle expérience, l'opportunité d’avoir un peu plus de confiance et de représenter la France", explique-t-elle. Le gagnant de ce concours se verra offrir la possibilité d’enregistrer un disque.