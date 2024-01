Jeanne Catayée, figure antillaise de la résistance est décédée à 103 ans

La dissidente Jeanne Catayée est décédée dimanche 14 janvier 2024 à Toulon, quelques jours après son 103e anniversaire. Cette Guyanaise, née le 10 janvier 1921 à Sinamary, est arrivée en Martinique à l'âge de 6 ans. Elle avait refusé en 1940 de rallier le régime de Vichy et était entrée en résistance.

Jean-Claude SAMYDE avec AFP •

Jeanne Catayée a vécu la guerre 39-45, certes non pas dans les combats, mais dans les bases arrière.

Engagée volontaire et pétrie de patriotisme. Son seul leitmotiv était de chasser les Allemands dans la France occupée. Elle apprend alors à se servir d’une arme, geste qu’elle mime encore aujourd’hui quand elle évoque ses souvenirs.

En 1940, Jeanne Catayée, épouse Duton, avait refusé de rallier le régime de Vichy et était entrée en résistance : cette Guyanaise d'origine, figure de "la Dissidence" en Martinique, est décédée dimanche 14 janvier 2024 à Toulon, quelques jours après son 103e anniversaire.

Elle se trouvait dans cette ville du Var pour des soins, a ajouté son petit-neveu, Patrice Catayée, aujourd'hui secrétaire général du Parti Socialiste guyanais.

Jeanne Catayée est née le 10 janvier 1921 à Sinnamary, en Guyane.

Elle quitte ce territoire à l'âge de six ans, lorsque ses parents s'établissent en Martinique. Après des études à l'Ecole normale de Martinique, elle embrasse la carrière d'institutrice.

En 1940, Jeanne Duton-Catayée s'engage comme volontaire à l'appel du commandant (Henri) Tourtet", rappelle l'historien et homme politique guyanais Rodolphe Alexandre, dans un hommage publié sur Facebook.

Elle se range du côté de la Dissidence, ce mouvement composé d'Antillais et de Guyanais qui s'opposent aux programmes et valeurs de l'Etat français dirigé par Philippe Pétain, et participe à la révolte de Balata, qui entraîne le départ de l'amiral Georges Robert, haut-commissaire de Vichy dans les Antilles.

La jeune femme embarque sur un navire, avec un régiment antillais et une vingtaine de Martiniquaises occupant des postes d'infirmières ou d'opératrices radio.

Jeanne Duton-Catayée devient "secrétaire du Bataillon BMA5 à Angoulême (Charente), puis à Saint-Georges de Didonne (Charente-Maritime) et Ruelle-sur-Touvre (Charente)", poursuit Rodolphe Alexandre dans son hommage. Elle sera aussi opératrice radio au Maroc, puis télétypiste à Alger. En 1945, la naissance de son premier fils lui permet d'être démobilisée, avant de retourner à l'enseignement.

Cette figure antillaise de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) avait reçu plusieurs décorations, dont la Légion d'honneur en 2014 des mains de François Hollande, alors président.

En 2019, elle avait publié un récit romancé de sa vie intitulé "Avant la tombée du rideau".

Jeanne Duton-Catayée était la sœur cadette de l'homme politique Justin Catayée, député de la Guyane de 1958 à 1962, décédé dans un crash d'avion à Deshaies en Guadeloupe.