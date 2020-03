Jérôme Lebeau préparait un attentat dans l'Hexagone, selon sa mère

Au 3ème jour du procès devant la cour d'assises spécial de Paris, la mère de Jérôme Lebeau a révélé que son fils préparait un attentat dans l'Hexagone.

Le calme de l'accusé

Au troisième jour du procès de Jérôme et Marie-Annick Lebeau devant la cour d'Assises spécial de Paris, la mère du Réunionnais a expliqué lors de l'audience que son fils se préparait à commettre un attentat dans l'hexagone. Marie-Annick Lebeau a reconnu qu'elle se laissait très souvent influencer par son fils.Jérôme Lebeau, dans le boxe des accusés, est resté très calme lors de cette 3ème journée d'audience. Les policiers blessés lors de l'interpellation de Jérôme Lebeau en 2017, qui sont parties civiles au procès, espèrent que la cour "ne va pas tomber dans le panneau". Selon l'un des policiers, Jérôme Lebeau "essaye de faire croire qu'aujourd'hui il est passé à autre chose et qu'il s'agissait d'une erreur de jeunesse".Regardez le compte-rendu d'audience de Gervais Nitcheu et Gaël Ho A Sim (France Ô / Outre-mer la 1ère) :