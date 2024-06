JO de Paris 2024. Wendie Renard : "J’ai tout gagné en club, mais en sélection mon palmarès est vierge"

À 33 ans, Wendie Renard s’apprête à vivre les derniers Jeux Olympique de sa carrière. Retenue dans le groupe français pour préparer cette compétition, la Martiniquaise espère que les Bleues franchiront un cap cet été.

L’équipe de France féminine de football sera attendue lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Souvent citée parmi les favorites, les Bleues devront assumer ce statut. Souvent apparu trop lourd à porter pour elles. "Je l’ai toujours dit, ce groupe manque d’expérience et cela s’acquiert en jouant de grandes compétitions, donc j’espère que cet été sera beau pour nous", glisse Wendie Renard. À un mois du début de l’épreuve, la Martiniquaise, capitaine de la sélection française, affiche haut et fort ses ambitions. "Même si notre palmarès est vierge, on travaille dur. On a envie de décrocher une médaille et on fera tout pour ça", prévient-elle.

Présente depuis plus de dix ans en équipe de France, Wendie Renard, considérée comme l’une des meilleures joueuses du monde, n’a jamais réussi à briller sur la scène internationale avec les Bleues. Mais la joueuse de 33 ans ne désespère pas. " J’ai toujours cette soif de gagner des trophées, je sais que c’est difficile, je l’ai vécu en club".

Les Jeux à la maison, l’occasion de franchir un cap

Habituée de dominer ses adversaires en club [L’Olympique Lyonnais, NDLR] la joueuse la plus capée de l’histoire de la sélection française sait que la donne est différente avec le maillot bleu. "L’équipe de France, c'est un autre level, ça demande de l’expérience. Il y a plein de petit détail à régler, mais on travaille dur pour tous les gommer" assure la Lyonnaise.

Présent à ses côtés lors de la conférence de presse, Alexandre Lacazette espère que les Jeux à la maison insuffleront un nouvel élan à cette équipe. "Il manque un petit plus pour que les filles puissent passer à un autre niveau. On avait un peu d’avance sur les autres pays, et on l’a perdu, note le Guadeloupéen. J’espère qu’on va retrouver ce petit truc, pour leur permettre de repasser devant. J’espère que grâce à cette compétition [les Jeux Olympiques de Paris 2024, NDLR] le football féminin pourra grandir encore un peu plus."

Wendie Renard sur tous les fronts

En plus de sa quête de médaille d’or lors des Jeux de Paris, Wendie Renard est aussi en lice pour être porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux le 26 juillet prochain (au même titre que le Guadeloupéen Enzo Lefort). "Si j’ai l’honneur d’être porte-drapeau, ce serait une fierté". "Ce serait mérité, il n’y a personne d’autre qui le mériterait plus qu’elle" a surenchéri Alexandre Lacazette. Les noms des deux sportifs retenus pour ouvrir le bal de la délégation française, lors de la parade sur la Seine, seront dévoilés le 12 juillet prochain.

Avant de se lancer dans la bataille Olympique, Wendie Renard et ses coéquipières ont encore deux matchs de qualification à l’Euro 2025 à livrer contre la Suède et Irlande. Elles pourront se tester et poursuivre leur montée en puissance vers leur objectif commun : l’or.