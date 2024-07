JO Paris 2024. Basket : début poussif pour les bleus, victoire au bout

Une entame de J.O réussie pour les basketteurs français qui ont surclassé le Brésil samedi 27 juillet sur le score de 78 à 66. Les observateurs s’accordent sur une entrée en matière poussive mais, le collectif bleu a pu trouver les clés pour percer la défense brésilienne .

Karl Sivatte -Jean-Claude Samyde •

Un début de match proche du néant, des déchets techniques à la pelle, les Bleus de Collet ont entamé la rencontre face au Brésil de la pire des manières. Au rayon des statistiques, près de 20 ballons perdus/donnés à l’adversaire qui ne s’est pas fait prier pour compter jusqu’à une douzaine de points de déficit au tableau de marque.

Des français "mangés" pendant 15 minutes

Le premier quart-temps dominé par le Brésil a été dans le droit fil des 4 matchs de préparation disputés par la France et soldés par autant de défaites.

Les 27.000 spectateurs de Pierre-Mauroy étaient là essentiellement pour le prodige Victor Wembanyama, le joueur des Spurs aux Etats-Unis a lui aussi mis du temps avant de se régler. Marcelinho Huertas, "le vétéran" brésilien et ses coéquipiers ont bouleversé leurs adversaires et il a fallu une révolte sous la houlette de Mathias Lessort, Nicolas Batum, Andrew Albicy et Wembanyama pour enfin réveiller les Bleus qui ont viré à la pause avec 3 points d’écart, 39 à 36.

Vue générale, phase de groupe masculin - Groupe B entre la France et le Brésil lors des Jeux Olympiques Paris 2024 le 27 juillet 2024 à Villeneuve-d'Ascq près de Lille, • ©LAURENT SANSON - PANORAMIC / PANORAMIC

Une deuxième période mieux maîtrisée par les Bleus

La deuxième mi-temps a été mieux contrôlée par l’équipe de France avec un Nicolas Batum en leader. Si Wembanyama a aussi élevé son niveau par séquences, la mire n’a pas été trouvé de manière efficiente.Les Lessort, Cordinier, Albicy ou encore Ntilikina ont serré la défense durant cette deuxième mi-temps ce qui a permis aux Bleus de creuser un écart qu’ils ont su gérer au mieux.

Commencer les J.O par une victoire, un ouf de soulagement pour la bande à Batum qui sait que la somme de travail à faire est encore énorme pour rivaliser avec les meilleurs.On retiendra tout de même la marque partagée par Batum et Wembanyama, 19 points chacun mais l’ensemble du collectif reconnaissait à l’issue du match que le collectif doit encore travailler pour offrir de meilleures prestations.

Ils ont dit :

Mathias Lessort : "On a eu du mal à entrer dans la partie face à des Brésileins accrocheurs et plutôt adroits aux 3 points. IL a fallu réveiller notre collectif pour prendre le dessus et maîtriser cette équipe".

Rudy Gobert : "On a connu des débuts plus faciles. On savait ce qui nous attendait mais les traces de la préparation sont là et il a fallu un collectif soude et déterminé pour faire la différence et récolter la victoire ; A nous de poursuivre notre préparation pour monter en puissance face au Japon".

Mardi 30 juillet, deuxième match du premier tour pour les Français avec cette fois le Japon comme adversaire.