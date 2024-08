JO Paris 2024. Handball : les Bleus, champions olympiques en titre, éliminés en quarts de finale au bout du suspens

Une fin de rêve olympique cruelle pour les Bleus des Réunionnais Richardson et Mem. Après avoir mené une grosse partie du match, la France s'est inclinée face à l'Allemagne après les prolongations (35-34).

Champions d'Europe et champions olympiques en titre, les Bleus du handball échouent à décrocher leur place en demi-finales. Ce mardi 7 août 2024, au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq (Nord), la France a été éliminée par l'Allemagne (35-34), qui file en demi rencontrer l'Espagne. Les Bleus se sont inclinés au bout d'un match à suspens, dans les ultimes instants des prolongations.

Décevants en phase de poule (perdants face au Danemark et la Norvège, arrachant un nul face à l’Égypte), les Bleus ont pourtant livré leur meilleur match depuis le début des Jeux olympiques. Après avoir mené toute la première mi-temps, et avoir eu jusqu'à six buts d'avance, ils se sont laissés rattraper par les Allemands à moins de 15 minutes de la fin du match.

Le ballon perdu

En très grande forme, le Réunionnais Dika Mem a marqué 10 buts au cours de la rencontre. Mais le match reste amer : à la fin de la deuxième mi-temps, alors qu'il ne restait que 6 secondes à jouer, le Réunionnais perd la balle. Les Allemands remontent (29-29), puis, c'est la descente aux enfers.

C'est la première fois en vingt ans que les Bleus n'atteignent pas le dernier carré des Jeux olympiques. La dernière fois, c'était à Athènes, en 2004.