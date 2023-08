JO Paris 2024 : J-1 an, la boxeuse martiniquaise Davina Michel "met un pied dans l'histoire"

En décrochant fin juin la médaille d’argent aux Jeux européens, la sportive de 25 ans a aussi obtenu sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. L’aboutissement sportif et personnel d’un travail précoce marqué par une pause de deux ans.

Lola Dubois •

La carrière de Davina Michel, âgée de seulement 25 ans, a des airs de phœnix. Il y a cinq ans, la Guyanaise avait décidé de ranger les gants. Aujourd’hui, elle est en lice pour disputer le titre de championne olympique en boxe anglaise dans la catégorie des poids moyens (- 75 kg), "C’est un rêve, l’accomplissement de tout ", confie-t-elle, les étoiles plein les yeux.

Entraînements sur parking

Sa carrière débute au Ring stars club de Ducos, en Martinique. Mais, lors de la préparation pour son premier championnat de France en 2013, son club ferme soudainement. Abandonner ? Impensable pour Davina Michel. Son père, champion de karaté, poursuit alors l’entraînement de sa fille sur un parking, "j’ai remporté une médaille d’argent lors de ce championnat, mon père a ensuite monté un club pour stabiliser ma situation, et ma carrière a commencé d’un coup, se rappelle la championne. J’ai eu tout, tout de suite." Elle intègre l’Institut national du sport (INSEP) et participe aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2014 en Chine.

La boxeuse martiniquaise (en rouge) Davina Michel est revenue à la compétition après des années d'arrêt. • ©Fédération française de boxe

Après trois ans de compétitions, en 2016, la boxeuse à peine majeure se sent seule, "La pression et l’éloignement avec ma famille, ça a été difficile à gérer ", affirme la sportive. Elle rentre donc en Martinique et arrête totalement le sport pendant deux ans.

j’ai pris 30 kg et ça a été compliqué pour mes proches de me voir dans cet état. Ça n’a pas été facile au quotidien Davina Michel

Coup du sort ou coup monté, elle retrouve son ancien entraîneur de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), Emmanuel Dos Santos, à l’occasion d’un évènement sportif organisé dans le club de son père. Elle reprend goût aux combats. Son coach essaye donc de la convaincre de revenir dans l'Hexagone pour faire de nouvelles compétitions et continuer sa carrière. Au terme de trois semaines, le plaidoyer de l’entraîneur produit ses effets et Davina Michel décide de remonter sur le ring.

Un nouveau mental

Elle explique avoir à ce moment-là une "plus grande maturité " et une "meilleure préparation ". Son mental a changé, "Je connaissais le goût de la victoire et celui des échecs. J’ai abordé ça d’une tout autre manière." Six mois plus tard, la voilà de nouveau championne de France. Un titre qu’elle décrochera aussi les deux années suivantes, "tout ce qui lui manquait, c’était un titre international ", se souvient Emmanuel Dos Santos, son entraîneur de club. Elle obtient finalement une médaille de bronze en championnat du monde en 2022 alors qu’elle est blessée, "tout change à ce moment-là. Elle a un déclic, ce n’est plus la même. Elle adopte une mentalité de championne".

Cette médaille est aussi un tournant professionnel, "avant ça, j’étais assistante dentaire en parallèle de ma carrière. J’ai galéré quatre ans et je n’avais pas de vie ", explique Davina Michel qui a ensuite pu obtenir un contrat en tant qu’agente de sureté à la SNCF dans le cadre d’un dispositif pour athlète de haut niveau, " c’était une marque de respect pour mon travail et la médaille que j’ai rapportée pour la France". Depuis, la joueuse a remporté tous ses tournois et s’est qualifiée pour les Jeux olympiques.

La réussite comme seul horizon

Toute son attention est maintenant tournée vers Paris 2024. "J’ai mis un pied dans l’histoire, car je suis la première française et la première antillaise qualifiée dans cette catégorie, remarque la jeune femme. Il faut que je concrétise cette occasion en médaille et ça sera coup double." Entraînements physiques et tactiques sont au programme toute l’année pour être fin prête à décrocher le précieux sésame.

Ce qui me fait plaisir, c’est de voir qu’elle n’est même pas encore arrivée à maturité et qu’elle est déjà à ce niveau Emmanuel Dos Santos, entraineur de Davina

Pour lui, le plus important est qu’elle "rapporte une médaille à la Martinique, à son père, à toute sa famille". Avant de pouvoir goûter à un repos bien mérité et de songer, déjà, aux olympiades suivantes qui se dérouleront à Los Angeles. Mais, pour l’heure, la boxeuse aspire d’abord à "bien s’entourer" : préparateurs physiques, entraîneurs et, surtout, sponsors. "On ne fait pas des Jeux olympiques seul", sourit-elle. Avis aux intéressés.

