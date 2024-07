JO Paris 2024. Jordan Sepho, Andy Timo et Jefferson-Lee Joseph sacrés champions Olympiques avec l’équipe de France de Rugby à 7

L'équipe de France de rugby à 7 a réussi un exploit en battant les Fidji en finale ce samedi 27 juillet au Stade de France, 28 à 7. Les bleus remportent leur premier titre Olympique de leur histoire.

Dès la demi-finale – victoire face à l'Afrique du Sud 19 à 5-, on savait que l'équipe de France était un nuage et rien ne semblait pouvoir l'empêcher de décrocher son premier titre Olympique. Sous la pluie au Stade de France, les bleus menés par le Guadeloupéen Jefferson-Lee Joseph ont imposé leur loi à leur adversaire. Devant le président de la République Emmanuel Macron présent en tribune, l'équipe de France s'est largement imposée 28 à 7 contre une belle sélection Fidjienne. L'exploit réalisé par les bleus est monumental. Non seulement, ils ont ouvert le compteur des médailles d'or pour les français, mais ils ont surtout battu une équipe des Fidji invaincue un match dans une compétition Olympique. "On les connaît par cœur ces Fidjiens, on savait qu'ils n'allaient rien nous lâcher, mais on les a mis à mal et ils ont craqué à la fin" a lâché en fin le Réunionnais Jordan Sépho.

Le Réunionnais Jordan Sepho sacré champion Olympique avec l'équipe de France . Remplaçant au coup d'envoi, il a fait une belle entrée. • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

Les remplaçants ont encore fait la différence

Tout avait pourtant mal commencé pour les bleus. Dès les premières minutes, les joueurs des Fidji ouvrent le score. Mais dans un Stade de France totalement acquis à la cause des français, les bleus vont revenir grâce à un essai du guadeloupéen Jefferson-Lee Joseph, après une bonne combinaison travail du martiniquais Andy Timo. À la mi-temps, les deux équipes se quittent dos à dos 7 à 7.

Au retour des vestiaires, l'arme numéro 1 de l'équipe de France, Antoine Dupont fait son entrée. Le joueur qui vient du rugby à XV a complètement changé la face du match et l'équipe de France. Il se signale dès son entrée, en inscrivant un essai après une chevauchée folle. Quelques minutes plus tard, le Toulousain va aller parachever le travail de ses coéquipiers en allant inscrire le troisième essai français du match. "On a maîtrisé ce match, on leur a montré qu'on était chez nous, clame le Martiniquais Andy Timo. C'était leur médaille pendant huit ans d'affilée, mais on est chez nous, elle ne devait pas bouger."

Le Martiniquais Andy Timo a l'un des grands artisans du sacre de l'équipe de France de rugby à 7. À 20 ans, il est l'une des promesses du rugby français. • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

Dans les tribunes, c'est la fête. Le public entonne la marseillaise. Le Réunionnais Jordan Sepho, le Martiniquais Andy Timo et le Guadeloupéen Jefferson-Lee Joseph et leurs coéquipiers sont sacrés champion Olympique. C'est le premier titre Olympique de l'histoire pour cette discipline.