JO Paris 2024 : les jeunes de La Réunion emportent des souvenirs impérissables

Leur séjour à Paris pour les Jeux Olympiques touche à sa fin. Le 2 août, les jeunes Réunionnais quitteront la capitale, emportant de nombreux souvenirs et sensations à partager avec leurs proches restés sur l'île. Lors de leur visite au Club France à la Villette, le lundi 29 juillet, ils ont exploré les installations et participé à des échanges enrichissants sur l'importance du sport pour La Réunion.

Durant leur séjour, ils ont pleinement profité de l'ambiance et des spectacles offerts par les Jeux Olympiques. Des moments inoubliables, comme la grandiose cérémonie d’ouverture, aux épreuves sportives captivantes, ils ont eu la chance de vivre des expériences uniques. Leur visite a atteint son apogée le lundi 29 juin au Club France, situé à la Villette, où ils ont pu découvrir le stand de La Réunion, la seule représentation de l’Outre-mer dans cet espace olympique.

En visitant le Club France, les jeunes ont non seulement exploré les installations et rencontré des athlètes, mais ils ont aussi participé à des échanges enrichissants sur l'importance du sport pour La Réunion. Ces moments de partage et de découverte ont été particulièrement marquants, laissant des images et des émotions indélébiles dans leurs esprits.

En conclusion, ces jeunes Réunionnais repartiront de Paris avec des souvenirs impérissables et des anecdotes à raconter.

délégation de jeunes Réunionnais à Paris pour les JO • ©Jean-claude Samyde

Pour ce nouveau rendez-vous, les jeunes se sont rendus au Club France, où la collectivité de La Réunion tient un stand. Ils ont été accueillis par Patricia Profil, l'élue en charge du sport. Le stand de La Réunion est la seule représentation de l'Outre-mer dans cet espace olympique.

En participant à cette opération, l'île souhaite démontrer sa vitalité sportive et souligner l'importance du sport pour ses habitants. C'est une occasion unique de faire briller les talents et les initiatives sportives de La Réunion sur la scène internationale.

Le Conseil régional de la Réunion a encadré la venue d'une délégation de jeunes à Paris • ©Jean-claude Samyde

La venue des jeunes réunionnais dans l'espace de la collectivité ne se limitait pas à une simple visite. Elle a également servi de plateforme d'échange autour de la mission de La Réunion aux Jeux Olympiques.