Justice : après la polémique, deux députés ultramarins à la prison de Fresnes

Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard, deux députés réunionnais, se sont rendus ce mercredi matin à la prison de Fresnes. Cette visite fait suite aux propos "discriminatoires" du directeur du centre pénitencier dans un rapport confidentiel de l’inspection générale, à l’encontre des surveillants stagiaires des départements d’Outre-mer mutés dans l’Hexagone.

Samuel Piqueur •

Les députés Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard, deux Réunionnais, avaient rendez-vous ce matin à 10 h 30 à la prison de Fresnes, au sud de Paris. Le but de leur visite était d’aller à la rencontre des surveillants ultramarins, et aussi d'observer leurs conditions de travail, suite aux propos tenus par le directeur de la prison dans un rapport confidentiel, que la rédaction d’Outre-mer la 1ʳᵉ a pu se procurer. Dans nos divers journaux radios, nous faisions état en début semaine d'un passage polémique de ce document, évoquant "une sociologie du personnel qui présente des faiblesses". À la page 144 dudit document, il est précisé que "l’affectation en grand nombre de stagiaires ultramarins pose des difficultés d’isolement social ou à rebours de tensions communautaires" et qu’il y a "un risque de corruption dans le face-à-face avec le personnel détenu ". Des propos jugés d’inacceptables, par les membres de la communauté ultramarine de la prison de Fresnes.

Alertés par les syndicalistes de la prison, les deux députés réunionnais ont donc décidé de se rendre sur place pour discuter avec le directeur du centre pénitentiaire. "On a eu un échange clair et franc avec lui [le directeur de la prison de Fresnes, NDLR]. Il nous dit que ce qui est écrit dans le rapport n’est pas exact, ça a été reformulé et qu’à aucun moment il ne fait de lien entre l’origine des personnes et la corruption. […] Il refuse les propos qu’on lui prête", déclare Perceval Gaillard.

Les deux députés de la Réunion étaient présents à la prison de Fresnes afin de rencontrer les agents, mais aussi discuter avec le directeur du centre pénitencier. • ©Albane Lucien / France Télévisions

"Je considère que ce sont des propos racistes"

Les deux parlementaires réunionnais annoncent vouloir saisir le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, pour avoir accès à ce rapport. "Nous allons demander à ce que ce rapport soit rendu public, afin de connaitre la vérité sur cette affaire. […] Dire que les Outre-mer sont plus corruptibles, c’est inacceptable. Si les propos tenus par le directeur sont véritablement ceux qui sont écrits, il ne peut pas rester à ce poste", prévient Jean-Hugues Ratenon.

Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard à la prison de Fresnes suite aux propos fort du directeur contre les surveillants ultramarins • ©Albane Lucien / France Télévisions

La délégation Outre-mer à l’Assemblée nationale devrait être saisie dans les prochains jours par les deux députés réunionnais afin d’activer toutes les formes d’actions possibles. "Je considère que ce sont des propos racistes, s’il n’y a pas de déformation. Au-delà de ça, il y a les conditions de travail des agents ultramarins dans l’ensemble du territoire français qui nous interpelle. Nous savons qu’il y a beaucoup de souffrance, due au déracinement, mais aussi au climat de rejet", déclare Jean-Hugues Ratenon.

"L’Outre-mer c’est une chance pour la pénitentiaire"

Les surveillants pénitentiaires ultramarins de la prison de Fresnes, visés directement par ce rapport, ne décolèrent pas. Depuis la divulgation du texte, les syndicats cherchent par tous les moyens à défendre leurs collègues originaires des Outre-mer. "Nous condamnons fermement ces propos, nous pensons que l'on ne peut pas attaquer toute une communauté. C’est grave, d’autant plus que ça vient d’un directeur, d’une structure aussi emblématique que la prison de Fresnes", fait savoir Didier Candassamy, le secrétaire national FO en charge des Outre-mer. Pour lui, "l’Outre-mer c’est une chance pour la pénitentiaire en termes de recrutement". Le représentant de FO pénitentiaire va plus loin en demandant des actions fortes contre le directeur : "Il doit être sanctionné à la hauteur de ces propos", estime-t-il.

Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard en compagnie des représentants syndicaux de la prison de Fresnes, Didier Candassamy et Cedric Boyer . • ©Albane Lucien / France Télévisions

Dans un communiqué paru ce mercredi (21 juin 2023), le député martiniquais Marcellin Nadeau apporte toute sa solidarité aux surveillants ultramarins. Il qualifie ces propos "d'intolérables" et espère des sanctions envers leur auteur. Désormais, tous attendent des actions fortes du gouvernement et notamment de Gerald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Cette affaire est loin d'être terminée…