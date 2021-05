Karine Jean-Pierre monte au pupitre de la Maison Blanche et marque l'histoire

Cela n'était pas arrivé depuis des décennies : la première femme noire fut Judy Smith, sous la présidence de George H.W. Bush, en 1991. "Aujourd'hui est un grand jour à la Maison Blanche", a tweeté Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche, qui cède donc temporairement la place à son adjointe. "Karine Jean-Pierre fera son premier point de presse depuis le pupitre et marquera l'histoire", a-t-elle ajouté.

Today is a big day in the press office and @WhiteHouse. My partner in truth--@KJP46 is doing her first full briefing from the podium today making history in her own right. But doing her real justice means also recognizing her talent, her brilliance and her wonderful spirit.