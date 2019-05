Kassav' fête ses 40 ans : cinq vidéos pour comprendre le phénoménal succès du groupe

Kassav' raconté par Jacob



La recette du zouk



Des fans fidèles



Génération Kassav'

Et vous, y serez-vous ? Ce samedi 11 mai, Kassav' soufflera ses 40 bougies au Paris La Défense Arena, devant 40.000 fans. Kassav' a officiellement vendu cinq millions d'albums, mais avec les K7 piratées qui ont énormément circulées dans les années 80, le chiffre peut aisément être multiplié par deux.Kelly Pujar résumé Kassav' en chiffres, dans cette vidéo :Dans ce décryptage, Kelly Pujar et Jacob Desvarieux, membre fondateur de Kassav', nous racontent la naissance du zouk :Quelle est la recette pour faire un bon zouk ? A l'occasion d'une des répétitions du groupe pour le concert-anniversaire, nous avons interrogé les cuisiniers-musiciens :La recette du succès de Kassav' est également composée de fans particulièrement fidèles qui ont grandi avec le groupe. Kassav' est très connu en Afrique, en Amérique du Sud et le groupe a évidemment de nombreux inconditionnels aux Antilles. Ce samedi soir à Paris, certains spectateurs viendront spécialement de Guadeloupe et de Martinique pour ce concert-anniversaire. Reportage :En 40 ans d'existence, Kassav' a marqué, influencé, fasciné, plusieurs générations d'artistes. Pour ce 40ème anniversaire, plusieurs d'entre eux rendent hommage au groupe en reprenant l'un des tubes les plus connus de Kassav', "Zouk la sé sel médikaman nou ni".De Dédé Saint-Prix à Marie-José Alie, en passant par Tony Chasseur, Saïna Manotte, Tricia Evy, Caroline Loial, Claudy Siar, Misié Sadik, Lynnsha et Kaysha, Manu Dibango ou encore Fabrice Di Falco.Une vidéo concoctée par Nathalie Sarfati à déguster ici :