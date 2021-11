L'école vocale créole de Maddy Orsinet veut aider à se "réapproprier le créole à travers le chant"

Créée en juin 2018, l’école vocale créole veut promouvoir la langue créole par le chant, tout en alliant une dimension psychologique. Pour Maddy Orsinet, la fondatrice de l’école, c'est l'occasion de permettre aux gens de se réconcilier avec leur culture, leur voix mais aussi leur intimité.

"C’est le glaive que je porte haut : défendre la vocalité créole, donc la vocation de la langue créole à être chanté". À 48 ans, Maddy Orsinet a fondé l'École vocale créole, où elle milite pour une meilleure pédagogie musicale antillaise.

Avec l’aide de Paco Man’Alma, musicien, compositeur et producteur martiniquais, la chanteuse d’origine martiniquaise a réussi à lier son identité antillaise et une psychologie cognitive longuement mûrie : "j’ai passé une certification en psychologie-pédagogie où l’on m’a appris qu’il fallait "enseigner comme vous êtes pour enseigner qui vous êtes", explique la chanteuse. Son objectif : "aider les personnes à sublimer leur voix en renouant avec la langue créole antillaise". Maddy Orsinet précise que la psychologie cognitive permet de "déverrouiller la voix et de la former techniquement".

Réconcilier les gens avec leur voix

Maddy Orsinet gère deux classes de 10 élèves en région parisienne. Elle donne aussi des cours en visioconférence 2 heures par mois à 5 élèves en Martinique. "Tous les élèves y prennent goût, surtout au coaching individuel", détaille Maddy Orsinet.

L'artiste souhaite réconcilier "les gens avec leur voix", au cours de la vie les cordes vocales peuvent être abimées par des problèmes de santé. Alors, "en plus de la pure technique vocale, c’est un prétexte pour accéder à la psychologie et déverrouiller des blocages grâce à cet organe".

Pour Émeline, professeure d’origine martiniquaise, s’inscrire à l’école vocale créole lui a permis de se "réapproprier le créole à travers le chant". Quant à Frédéric, c’est la bienveillance de Maddy qui lui permet de progresser : "Maddy arrive à extirper de nous le meilleur, mais pas que dans la musique !

L’école vocale créole est ouverte à tous. "On a des personnes métropolitaines (non-créolophone, ndlr) qui sont tombées amoureuses de la musique de chez nous", se réjouit Maddy Orsinet. Les cours ont lieu tous les samedis en période scolaire et un concert de restitution vient clôturer l’année. Le prochain aura lieu le 19 juin 2022.