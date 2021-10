Les champions du monde de football lancent "Génération 2018", un fonds de dotation solidaire

Après "France 98", "Génération 2018" avec Raphael Varane et Thomas Lemar. Comme leurs prédécesseurs champions du monde vingt ans avant eux, les joueurs de l’équipe de France de football ont décidé de se lancer dans une aventure collective et solidaire loin des terrains.

Alain Rosalie •

Trois ans et demi après leur sacre en Russie, les Bleus jouent la carte de la solidarité. Ils viennent de créer un fonds de dotation, dont le montant n'a pas encore été fixé, visant à financer des initiatives solidaires. Les 23 champions du monde sont impliqués dans ce projet, également ouvert à d’autres joueurs et sportifs. Hugo Lloris a été nommé président du fonds qui comprend un bureau de six membres, dont le Martiniquais Raphaël Varane.



Solidarité et justice sociale

A travers ce fonds de dotation, baptisé "Génération 2018", les Bleus souhaitent promouvoir des associations qui oeuvrent pour plus de solidarité et encouragent la justice sociale. Ils souhaitent aussi venir en aide à des personnes ou à des communautés en difficulté. Bref, les bleus veulent s’engager au service de causes qui méritent d’être soutenues à leurs yeux

Le Martiniquais Raphael Varane et le bureau de Génération 2018, restent encore secrets sur le nom de la première association avec laquelle ils travailleront. En espérant que les champions du monde 2018 feront escale en Outre-mer.