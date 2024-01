L'opéra de Bordeaux célèbre le Chevalier de Saint-George, virtuose guadeloupéen à la baguette et au violon

Un concert Intitulé "Chevalier de Saint-George", se déroulera le samedi 6 janvier 2024 au Grand Théâtre de Bordeaux. Au cours de cette soirée, outre les compositions de Goerge Bologne de Saint-George, les mélomanes auront aussi l'occasion d'apprécier des sonates de compositeurs tels que Joseph Haydn, Pierre Gaviniès, Franz Beck et Jean-Marie Leclair.

Mulâtre, né à Baillif en Guadeloupe, le 25 décembre 1745, Joseph Bologne de Saint-George incarne une figure fascinante du 18e siècle. Fils d'une esclave guadeloupéenne et d'un maître planteur, il a marqué son époque de multiples façons, se distinguant comme le plus grand compositeur de son temps, surpassant même son contemporain Mozart. Doté d'un talent exceptionnel, il fut non seulement un virtuose du violon et un chef d'orchestre à succès international, mais également un mousquetaire du roi et le meilleur épéiste d'Europe.

Surnommé "le Mozart noir", il a également laissé une empreinte indélébile en tant qu'humaniste engagé dans la lutte contre l'esclavage. Premier franc-maçon noir, il a su transcender les barrières de son époque et s'imposer comme un homme d'une grande valeur, très apprécié pour sa compagnie auprès des dames.

Le chevalier de Saint George • ©Zorn Production International

Il est lié à la ville de Bordeaux pour y avoir débarqué en 1748 avec ses parents en provenance de la Guadeloupe. Bordeaux est, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle jusqu’à la Révolution, la ville de province avec Strasbourg, où la vie musicale va s’épanouir de la façon la plus remarquable.

Joseph Bologne s’est ensuite illustré à Paris, où il a brillé tant par ses compétences musicales que par son habileté à manier l'épée. Compositeur de renom, il a créé de nombreuses sonates, concertos pour violon, quatuors, symphonies, œuvres dramatiques et opéras-comiques.

Un concert avec des instruments d'époque

Afin de célébrer cet artiste exceptionnel, l'Opéra de Bordeaux organise un concert intitulé "Chevalier de Saint-George" le samedi 6 janvier 2024 au salon Boireau du Grand-Théâtre. Ce concert sur instruments d'époque offrira au public une expérience unique, avec des compositions de Joseph Bologne de Saint-George, mais également de grands maîtres tels que Joseph Haydn, Pierre Gaviniès, Franz Beck, et Jean-Marie Leclair.

L'occasion sera propice pour découvrir ou redécouvrir les sonates pour violon et clavier, les œuvres pour violon et basse, ainsi que les sonates pour pianoforte qui témoignent du génie artistique et de la diversité du répertoire du Chevalier de Saint-George.

Concert sur instruments d’époque

Chevalier de Saint-Georges

Sonates pour violon et clavier

Joseph Haydn

Sonates pour violon et clavier

Jean-Marie Leclair

Sonates pour violon et basse

Pierre Gaviniès

Sonates pour violon et clavier

Franz Beck

Sonates pour pianoforte.

Un hommage pour cet homme d'exception qui a transcendé les limites imposées par son époque et a laissé un héritage musical et social indélébile.

