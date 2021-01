La députée de La Réunion Karine Lebon alerte le gouvernement sur la souffrance des étudiants

Lors des questions au gouvernement ce mardi 12 janvier à l'Assemblée nationale, la députée de La Réunion Karine Lebon (GDR) a interrogé Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, sur la détresse et la souffrance des étudiants en évoquant notamment la tentative de suicide d'un étudiant ce week-end à Lyon.

"Les étudiants sont les grands oubliés de la crise sanitaire alors qu'ils doivent étudier dans une solitude inouïe surtout lorsqu'ils viennent des Outre-mer", a d'abord rappelé la députée qui a ajouté que "plus de 50 % des étudiants sont inquiets pour leur santé mentale et selon une étude de la Fage menée avec Ipsos, 23 % des étudiants ont eu des pensées suicidaires".

Karine Lebon a demandé au gouvernement de stopper "la baisse continue des taux d'encadrement, de freiner l'explosion de la pauvreté estudiantine en garantissant notamment leur autonomie financière et à minima en versant les bourses sur douze mois". La députée de La Réunion a également souhaité que "le repas à un euro leur soit servi deux fois par jour au lieu d'une aujourd'hui".

Dans sa réponse, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a reconnu que "la précarité étudiante est une difficulté", tout en rappelant qu'elle recevait des associations étudiantes toutes les semaines. "Nous travaillons avec elles à la mise en place de transformations structurelles concernant les aides pour les étudiants", a-t-elle indiqué.

Frédérique Vidal a d'autre part assuré que "le repas à un euro s'applique pour les deux repas et les étudiants peuvent même emporter deux repas de manière à ne pas être obligés de revenir sur les lieux de restauration universitaire".

