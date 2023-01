La population de Wallis et Futuna sera recensée en 2023

Le recensement de la population de Wallis et Futuna a été annoncé au Journal officiel pour 2023. Il sera réalisé par l'Insee au cours de l'été.

Marie Boscher •

Toute la population de Wallis et Futuna est concernée par le recensement prévu cette année. Il se déroulera du 24 juillet au 19 août 2023, apprend-on dans le Journal officiel de ce mercredi 11 janvier. Cette récolte d'informations doit permettre de connaître l'effectif exact de la population et les évolutions démographiques, mais aussi d'obtenir une photographie précise de celle-ci : âge, composition des foyers, etc.

L'Insee sera chargée de ce recensement. En 2018, lors de la dernière opération, 12 067 habitants ont été comptés par les agents. La majorité de la population se trouvait alors sur l'île de Wallis (8 701 habitants). Concernant Futuna, 3 366 personnes ont été comptabilisées entre Alo (2 031 habitants) et Sigave (1 335 habitants).

Démographie en baisse

Le recensement de 2018 a montré une légère baisse de la démographie par rapport au recensement de 2013 (12 867 habitants). En dix ans, le territoire a perdu 2 750 habitants, soit 18% de sa population. Jusqu'au début des années 2000, la population n'avait cessé de croître, "sous l’effet d’une forte natalité et d’une émigration relativement faible", explique l'Insee, atteignant un pic en 2003, avec près de 15 000 habitants. "Puis la tendance s’est inversée, avec une natalité plus faible globalement et un solde migratoire négatif."

Ainsi, ces îles ont globalement perdu plus d’un cinquième de leur population en quinze ans : – 17,3 % pour Wallis et – 33,8 % pour Futuna. Insee, 2018.

Les chiffres du recensement, collectés tous les 5 ans, permettent aux pouvoirs publics de prévoir les orientations politiques et dotations financières du territoire.