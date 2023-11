LADOM renforce son aide aux étudiants ultramarins pour les fêtes de Noël

Dans un communiqué paru lundi 13 novembre, l'Agence De l'Outre-mer pour la Mobilité, a annoncé une nouvelle aide pour les étudiants ultramarins afin de leur permettre de rentrer chez eux durant les fêtes de fin d'année.

C’est une bonne nouvelle pour les étudiants ultramarins présents dans l’Hexagone, à quelques semaines des fêtes de fin d’année. À la suite du CIOM (Comité interministériel des Outre-mer) qui s’est tenu le 18 juillet dernier, plusieurs mesures sur la continuité territoriale avaient été annoncées, dont celle de renforcer les aides destinées aux jeunes qui poursuivent des études loin de leur territoire. C’est ainsi que LADOM, confortée dans ses missions et avec un public élargi, a indiqué dans un communiqué publié ce lundi 13 novembre la prise en charge à 100% des voyages aller-retour pour les étudiants ultramarins, à compter des vacances de Noël ou de l’été austral.

Cette aide avait déjà été annoncée par le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, lors des questions aux gouvernements mercredi dernier, quand le député guadeloupéen, Olivier Serva l’avait interpelé. "Pour la continuité territoriale, ce qui permet aux étudiants de rentrer de l’Hexagone vers leur famille, cette nouvelle disposition s’appliquera dès les vacances de Noël. Qu’ils soient boursiers ou non, 100% du billet sera pris en charge dès Noël", avait expliqué le ministre délégué devant l’Assemblée.

Tous les étudiants ultramarins ne sont pas éligibles

Mais cette aide ne concerne pas l’ensemble des étudiants suivis par LADOM. En effet, seuls ceux déjà accompagnés lors de leur voyage pour effectuer leur rentrée universitaire en 2023/2024 ou les néo-bacheliers sont éligibles pour le moment à ce remboursement durant la période des fêtes. Ces voyages peuvent être d’ordre familial ou pour effectuer un stage.

Cette aide supplémentaire n’est valable que la première année d’études supérieures, et l'étudiant est dans l'obligation de l'utiliser avant la fin de celle-ci. Attention tout de même, les étudiants vont devoir avancer les frais et se feront rembourser dans un second temps, à compter du mois de janvier 2024. Le dépôt pour les demandes d’acquittement sera ouvert du 10 au 31 janvier 2024, et la demande ne pourra être déposée qu’une fois le voyage effectué par l’étudiant.

À noter que les étudiants qui souhaiteraient utiliser ce billet hors période de Noël pourront le faire, mais à partir d'une date ultérieure qui leur sera communiquée.