Le basketteur martiniquais Andrew Albicy marque des points en vue des JO de Paris 2024

Désigné capitaine de l’équipe de France de basket lors de la dernière fenêtre internationale pour les matchs de qualification à l’Euro 2025, le meneur de jeu Andrew Albicy a marqué les esprits en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 (26 juillet-11 août). Lundi 26 février, face à la Bosnie, il a une nouvelle fois assumé son rang.

Au mois d’août dernier, Andrew Albicy était le grand absent de la liste des joueurs convoqués pour le mondial aux Philippines, au Japon et en Indonésie. Et son absence s’était faite ressentir. Les Bleus avaient été éliminés dès le premier tour. Vincent Collet, le sélectionneur de l’équipe de France, avait lui-même regretté son choix de laisser le Martiniquais sur la touche. "Un des choix que je regrette, c’est de ne pas l’avoir emmené", avouait-il en octobre 2023 au moment de faire le bilan de la campagne mondiale des basketteurs français. "Les raisons pour lesquelles on a fait ce choix-là nous semblaient justifiées [à ce moment, NDLR]."

Depuis ce mondial raté, avec forcément de la déception pour Andrew Albicy, qu'on surnomme aussi "Drew", il a su se remettre la tête à l’endroit, travailler et redevenir ce meneur de jeu indispensable. Pour son grand retour sous le maillot tricolore, pour la fenêtre internationale du mois de février, le Martiniquais, nommé capitaine, était au four et au moulin. Tout d’abord, il s’est illustré dans le match face à la Croatie, vendredi à Brest (victoire 73-61) puis lundi contre la Bosnie-Herzégovine (victoire 74-64).

Entré en cours de match, Albicy a tout de suite imposé son style et dicté le tempo de la partie. "J'adore ce genre de match où je mets un point, mais j'ai un vrai impact. C'est que je fais à Gran Canaria, même si je suis plus offensif là-bas", explique-t-il dans le journal L’Équipe à la fin du match.

Je sais que je peux apporter à l'équipe de France. On m'attend sur ça aussi. J'ai essayé de répondre au mieux, de jouer mon jeu, tout simplement, en étant libéré, en organisant du mieux possible, et je suis content du résultat ce soir. Andrew Albicy, dans le journal L'Equipe

Il a marqué des points face à la concurrence

La fenêtre internationale était certes destinée aux matchs de qualifications pour l’Euro 2025, mais dans l’esprit de tous, l’échéance Olympique trottait en bonne place. En vieux briscard des parquets et présent dans tous les succès récent de l’équipe de France, Andrew Albicy a tenu à rappeler aux bons souvenirs de tous, le meneur de grand talent qu’il est. En concurrence pour le poste de meneur avec Sylvain Francisco – qui l’avait devancé dans le groupe pour la Coupe du monde 2023 – le Martiniquais a marqué de précieux points. Intelligent avec et sans le ballon, "Drew" a aussi été très important sur les phases défensives des Bleus face à la Bosnie.

En pleine possession de ses moyens et au vu de son niveau de jeu actuel, il semble difficile que le joueur de Gran Canaria en Espagne ne soit pas retenu dans le groupe pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 (26 juillet-11 août). Mais la jurisprudence du dernier mondial nous oblige à rester prudent jusqu’à l’annonce officielle de la liste des joueurs sélectionnés pour les JO.