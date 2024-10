Le Club colonial, l'ancêtre des clubs martiniquais

Créé en 1906, le Club colonial de Fort-de-France est la plus ancienne association sportive de Martinique. Avec 19 titres de champion et six coupes régionales, son palmarès est l’un des plus prestigieux du football martiniquais.

Dans les quartiers populaires de Texaco, Trenelle, Dillon, les exploits du Club Colonial font toujours écho. On parle d’un temps que les moins de 20 ans n’ont pas connu. Le doyen du football martiniquais régnait sur les terrains de l’île aux fleurs de 1919 à 1970. Le son des conques de lambi retentissait dans les tribunes du Stade Achille. Le milieu offensif Victor Jean-Baptiste envoyait le ballon en l’air et l’amortissait dans le cou, lors des matchs de la Coupe des Antilles Françaises face à l’Equinoxe de Petit Canal. Une prouesse d’ordinaire réservée aux virtuoses brésiliens, Ronaldo et Neymar. Des décennies plus tard, les attaquants du Paris Saint-Germain ont régalé le public parisien.

Lors de la saison 1963-1964, le Club colonial de Martinique devient l’un des premiers représentants ultramarins à disputer le 6ième tour de la Coupe de France. Les Clubistes ont été battus 0-3 par le CA Montreuil (CFA).

CLUB COLONIAL, le club le plus ancien de Martinique • ©Outre-Mer la1ere

Le club le plus titré de Martinique

Avec 19 titres de champion, six coupes régionales et six participations à la Coupe de France, les "blanc et noir" ont marqué l'histoire du football martiniquais.

1964-1965 demeure une saison faste pour les clubistes, avec deux succès consécutifs au championnat Antilles-Guyane. Ils remportent également le championnat et la Coupe Théolade. "Depuis l’âge de 11 ans, le Club colonial demeure mon club de cœur", confie la Foyalaise Nicaise Besube, âgée aujourd’hui de 76 ans. Elle a connu les plus merveilleuses heures de gloire. Licenciée à la section athlétisme, elle y pratique le saut en hauteur et le lancer du poids. Cette fidèle supportrice est animée par un profond sentiment d'appartenance : "J’ai suivi tous leurs matchs ! J’ai fait également des déplacements en Hexagone. Le siège du club était situé au premier étage au-dessus du salon de coiffure de mon père. J’ai célébré de nombreuses victoires dans le café de l’ancien gardien de buts Jean Mardaye."

Le plus ancien club de Martinique

Créé en 1906, le Club Colonial est la plus ancienne association sportive de la Martinique. Les premières pierres de la fondation sont posées en 1903. Sur la Savane de Fort-de-France, des passionnés du ballon rond créent l’Union Sportive. Une union qui se scinde rapidement en deux : le Club colonial et l’Excelsior.

Psyché, Darbonnel, Duillet, Mathurin sont les premiers dirigeants. Les licenciés sont triés sur le volet, il faut avoir deux parrains au sein même du club. En 1919, le premier championnat débute avec trois équipes : le Club colonial, l'Excelsior et la Combattante. Un an plus tard, c’est le commencement de quatre saisons de domination avec un quintuplé réussi.

Durant plusieurs décennies, des joueurs et dirigeants ont marqué de leur empreinte le club foyalais. C'est le cas d'Albert Detournel, surnommé "l’as des as" pour ses incomparables qualités. Rapide, puissant, adroit, utilisant aussi bien sa tête que ses deux pieds, il court le 100 m en 11 secondes et possède une redoutable frappe de balle. C’est un athlète complet. Le footballeur pratique aussi le basket-ball, le tennis et le saut en hauteur.

Claude Cayol demeure également un attaquant emblématique du Club Colonial et du football martiniquais de 1963 à 1980. Fin dribbleur, ce gaucher aux tirs puissants et aux coups de tête dévastateurs s’est fait remarquer par ses aptitudes techniques et physiques. Il intègre l’équipe première à 16 ans au poste de défenseur central.

Ancien attaquant du Club colonial et de la sélection de Martinique, Ferriez Elisabeth a, durant 38 ans, présidé les destinées de l’association. Il fait partie de ceux qui ont créé la Ligue de football régionale en 1952.

Auxerre 3-Colonial Club 0 :12/O1/1980 7e tour coupe de France de football à Saint-Ouen Debout : Noël, Victor Jean-Baptiste, Cayol, Pastel, Fournier - Accroupos : Maupoux, Bonjean, Gérard Dijon, Emile Mathurin, Martin, Toussaint • ©CAP/FB/ Club Colonial et FB/Dédé Saint-Prix

Les périodes de turbulence du Club colonial

290 licenciés, répartis en sept équipes allant de jeunes à régional, sont adhérents à la section football. L’association sportive comprend deux autres disciplines, l'athlétisme et le tennis de table. 40 athlètes et 20 pongistes portent les couleurs noir et blanc. Au total, cela représente l'un des plus grands nombres de licenciés de l’Île, pour la plus grande fierté de l’actuel président du club, David Loetitia.

34e meeting d'athlétime du Club-Colonial au stade Pierre Aliker à Fort de France. • ©Martinique 1ère

Le dernier titre de champion de la Martinique remonte à la saison 2010-2011. L’ultime participation au 64e de finale date de 2018. Contre l’ASM Belfort (Nat 2), les Foyalais s’inclinent 3 à 2.

Le club doyen a traversé des périodes de turbulences. Relégué en promotion honneur à la fin de la saison 1988-1989, il fait des allers-retours entre la promotion et la division honneur. Les clubistes n’ont pas remporté de trophée depuis la victoire en Coupe de France départementale en 2017.

En 2020, 12e du classement de Régional 1 (R1), l’association a frôlé la relégation en R2. Il a été initialement rétrogradé puis repêché. Il a disputé le championnat de R1 à 16 clubs. Cette saison, le club foyalais a été éliminé dès le premier tour de la Coupe de France.

Les joueurs du Club Colonial. • ©David Dorin

À l’occasion de son 80e anniversaire, en 1986, devant 5 000 spectateurs, le club foyalais a reçu le Paris Saint-Germain, champion de France. Il s’est incliné 2-1 face aux Parisiens.

L’appellation "colonial" devrait disparaître pour les 120 ans du club martiniquais.

Écoutez le président du Club Colonial, David Loetitia :