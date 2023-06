Le film documentaire " les sorcières de Sarcelles" présenté en avant-première ce jeudi 1er juin à 19h00 à Sarcelles

Le film documentaire "Les sorcières de Sarcelles" est le fruit d'un projet pédagogique et audiovisuel audacieux lancé par la délégation de lutte contre les discriminations de la Ville de Sarcelles (PLURADIS) et le Pôle Outremer de France Télévisions. Ce projet ambitieux a été réalisé en étroite collaboration avec les enseignants et les élèves du Lycée Maryse Condé à Sarcelles.

Jean-Claude Samyde •

Le film plonge les spectateurs dans l'expérience captivante des élèves de seconde du lycée de la Tourelle à Sarcelles, qui se sont engagés dans une adaptation théâtrale du roman de Maryse Condé intitulé "Moi, Tituba sorcière... Noire de Salem".

Au cours de l'année scolaire, ces jeunes artistes se sont immergés dans les pages sombres de l'histoire, abordant des thèmes tels que le colonialisme, l'esclavage et le puritanisme. Cette expérience leur a permis de se découvrir, de se renforcer, de développer leur pensée critique et de raconter leurs propres histoires.

Le documentaire offre une plongée intime dans le processus de création de cette troupe d'apprentis comédiens, nous faisant découvrir les personnages, l'intrigue et l'environnement dans lequel évoluent ces jeunes artistes. Le documentaire "Sorcières de Sarcelles" est un film d'initiation qui rend hommage au roman de Maryse Condé, tout en mettant en lumière le talent et l'engagement des enseignants et des élèves impliqués dans ce projet.

La réalisation de ce documentaire est une collaboration entre le Pôle Outremer de France Télévisions et la production Day for Night. Ce projet est le résultat d'une volonté commune de lutter contre les discriminations et de donner une voix aux jeunes issus de milieux sociaux et culturels divers. Il témoigne également de la reconnaissance de l'œuvre monumentale de Maryse Condé, prix Nobel alternatif de littérature, qui a enseigné dans les plus grandes universités américaines et qui mérite d'être davantage connue dans les écoles françaises. Véronique Polomat - éditorial Pôle Outre-mer

Maryse Condé entourée des lycéens de la Tourelle, à Sarcelles. • ©Patricia Germé

Ce projet représente une victoire pour le Lycée Maryse Condé, qui a été rebaptisé en l'honneur de l'écrivaine éminente, et s'inscrit dans l'initiative plus large de la Région Île-de-France de nommer des établissements scolaires d'après des femmes illustres.

France Télévisions, en tant que plus grand groupe audiovisuel public d'Europe, a participé à ce projet qui s'aligne parfaitement avec sa mission de service public et son engagement dans la lutte contre les discriminations.

Le film documentaire "Les sorcières de Sarcelles" est une œuvre cinématographique qui célèbre l'art, l'inclusion et la diversité, tout en nous invitant à réfléchir sur les injustices passées et présentes et à envisager un avenir plus égalitaire.

Ce documentaire sera présenté en avant-première ce jeudi 1er juin à 19h00 à Sarcelles, salle Jacques Berrier Rue Pierre Brossolette…