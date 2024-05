Le marronnage, résistance à l'esclavage

Aux Antilles, en Amérique ou encore dans l'océan Indien, dès le XVIIème siècle, certains esclaves fuyaient les propriétés de leur maître. Hommes, femmes et enfants, on les appelait les marrons. Ils pratiquaient le marronnage.

Le marronnage était observé sur des durées plus ou moins longues.

On a distingué le marronnage qui pouvait s'exercer pendant quelques heures ; le fait d'aller visiter un proche sur une autre plantation, de se soustraire au travail, dans ce cas-là on appelle ça le petit marronnage. Et puis, il y a des formes plus organisées, plus durables, qui consistent à essayer de s'organiser en autonomie en dehors de la plantation. Dans ce cas-là, on parle de grand marronnage.