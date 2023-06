Le Martiniquais Simon Jean-Joseph de retour en compétition : un nouveau défi sur les routes guadeloupéennes

Simon Jean-Joseph fait son retour en compétition sur les routes guadeloupéennes. Il participera à la 38e édition du rallye national automobile des Grands fonds du 16 au 18 juin 2023. Le Martiniquais n’a rien oublié de son parcours derrière le volant et prépare sereinement cette course avec son copilote Guadeloupéen, Ludovic Kancel. Les 24 équipages de Guadeloupe et de Martinique vont disputer 20 épreuves spéciales, réparties sur trois jours.

La seule présence de Simon Jean-Joseph ravit les passionnés du sport automobile. Le Martiniquais déjà vainqueur de cette course est cette fois engagé sur une Alpine avec Ludovic Kancel comme copilote.

Je n'ai pas su dire non. Direction le Rallye des Grands-Fonds du 16 et 18 Juin pour mon plus grand bonheur et la fraternité inter-îles. Il a fallu peu de temps pour me décider. Ludovic Kancel n’y est pas pour rien ! S’il y avait bien un copilote à avoir dans le baquet de droite pour cette épreuve, c’était bien lui et son impressionnant palmarès en Guadeloupe ! Un grand merci à l’ASAG, Association Automobile de la Guadeloupe. Simon Jean-Joseph Post Facebook

Le récent vainqueur du 41e rallye Madinina (27 et 28 mai en Martinique), est le favori de la course. Simon Jean-Joseph sera l’attraction de cette épreuve, il est attendu sur le terrain de la performance mais également sur celui du spectacle et l’on pense surtout aux spéciales de Celcourt et de Marly sur terre, dimanche 18 juin 2023.

Simon Jean-Joseph et Ludovic Kancel, les deux pilotes ont déjà repéré le parcours de cette 38e édition. Voir le Reportage de Guadeloupe la 1ère - Jessy Blanquet - Remy de France.

Le Martiniquais n’a rien oublié de son parcours derrière le volant. Simon Jean-Joseph a remporté le Championnat de France des Rallyes à deux reprises, en 1998 et en 1999. Il a également participé au Championnat du Monde des Rallyes (WRC) dans les années 1990 et 2000, représentant des équipes telles que Mitsubishi, Subaru et Peugeot.

L'une des réalisations les plus mémorables de Simon Jean-Joseph est sa victoire au Tour de Corse en 2001. Il a piloté une Peugeot 206 WRC pour l'équipe Peugeot Total et a remporté cette épreuve mythique du WRC, faisant de lui le premier pilote français à gagner le Tour de Corse depuis François Delecour en 1994.

Simon Jean-Joseph a également participé à d'autres rallyes internationaux et nationaux, accumulant plusieurs victoires et podiums tout au long de sa carrière. Il est considéré comme l'un des meilleurs pilotes de rallye français de sa génération.