Légion d’honneur : qui sont les personnalités des Outre-mer distinguées ?

La promotion du 1er janvier de la Légion d'honneur a été publiée ce dimanche au Journal officiel. Plusieurs personnalités d'Outre-mer telles que l'ancien combattant Octave Perette, Hélène Judes et Arlette Bogat de la Guadeloupe, Gérard Pasco et Mimsy Daly de Nouvelle-Calédonie, Patrick Bouisset de Polynésie ont été distinguées.

CB avec AFP •

Comme chaque année, le gouvernement livre son décret portant promotion et nomination dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Tout le monde peut le consulter ici. Parue au Journal officiel ce dimanche, la nouvelle promotion de la plus élevée des distinctions nationales françaises, récompense 352 hommes et femmes œuvrant "au service de la nation". Illustres ou inconnues du grand public, ces personnes sont réparties en différents grades (chevaliers, officiers, commandeurs).

Cette année, Hélène Judes, présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a été élevé au grade de chevalière de la légion d'honneur. Figurent également dans cette liste au grade de chevalier, Arlette Bogat, écrivaine, vice-présidente d’une association de membres d’un ordre honorifique (Guadeloupe), Mimsy Daly, cheffe d'entreprise et présidente du Medef (Nouvelle-Calédonie), Gérard Pasco, ancien président de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, Patrick Bouisset, directeur d’un laboratoire à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (Polynésie Française), Gisèle Ericher, présidente-fondatrice d’une association d’insertion sociale, chroniqueuse, animatrice (Martinique) et Christine Caruel, directrice départementale d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, fondatrice d’une association d’accueil et d’accompagnement d’adultes handicapés (La Réunion).

Le Guadeloupéen Octave Perrette ancien combattant, a été élevé au grade de commandeur. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, de la Guerre d’Indochine et de la Guerre d’Algérie, Octave Perrette est né le 16 avril 1917 à Morne-à-l’Eau en Guadeloupe. Retrouvez ici notre reportage sur lui.

En dehors des Outre-mer, la promotion rend hommage aux personnes intervenues lors de l'attentat d'Arras, à des scientifiques et à des anciens sportifs de haut niveau. Voici la liste des principales personnalités nommées ou promues.

Personnes intervenues lors de l'attentat d'Arras, au mois d'octobre :

Christian Berroyer, agent d'entretien au lycée Gambetta, David Verhaeghe, professeur d'éducation physique et sportive au lycée Gambetta, Frédéric Vieban, proviseur du lycée Gambetta et Jacques Davoli, agent de maîtrise principal et manager d'équipe au lycée Gambetta.



Des personnalités du monde de l'entreprise :

Bernard Arnault, le PDG de LVMH, est promu à la dignité de grand'croix de la Légion d'honneur. Il s'agit de la plus haute distinction de l'ordre. Stéphane Richard, ancien PDG d'Orange, associé d'une banque d'affaires à New York, est promu au grade d'officier.



Des anciens sportifs de haut niveau :

Marion Bartoli, ancienne joueuse de tennis professionnelle, consultante sportive et entraîneuse est nommée au grade de chevalier. Frédéric Michalak, ancien joueur de rugby, entraîneur au Racing 92 et entrepreneur est nommé au grade de chevalier.



Des scientifiques de renom :

Pierre Agostini, prix Nobel de physique 2023 et professeur émérite de l'Université d'Etat de l'Ohio (Etats-Unis) est promu au grade de commandeur. Anne L'Huillier, prix Nobel de physique 2023, professeure à l'université de Lund (Suède) et membre de l'Académie des sciences. Marcel Rufo, pédopsychiatre, est promu au grade de commandeur. Jean-François Clervoy, ancien spationaute à l'Agence spatiale européenne et président d'honneur d'une filiale du Centre national d'études spatiales, est promu au grade de commandeur.



Des anciens membres du gouvernement :

Jean-Louis Borloo, ancien ministre de l'Écologie et ancien ministre de l'Économie, ancien député du Nord, ancien maire de Valenciennes, président de fondations est promu officier. Roxana Maracineanu, ancienne ministre des Sports, secrétaire générale d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, est nommée au grade de chevalier. Élisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, présidente du comité exécutif d'une fondation dans le domaine du numérique, présidente-fondatrice d'un cabinet de conseil aux entreprises, est nommée au grade de chevalier.



Des personnalités du monde de la culture et de la gastronomie :

Thierry Ardisson, animateur, producteur de cinéma et de télévision, est promu au grade de chevalier. Vladimir Cosma, compositeur, violoniste et chef d'orchestre est promu au grade d'officier. Il a notamment composé la bande originale de "La Boum". Liane Foly, autrice-compositrice, interprète et imitatrice est nommée au grade de chevalier. Pierre Hermé, chef pâtissier-chocolatier, est promu au grade d'officier.