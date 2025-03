Les juges égarent son dossier, il est relaxé : un Martiniquais condamné pour trafic de cocaïne à Créteil échappe finalement à la justice

En 2015, le tribunal de Créteil avait condamné par défaut un Martiniquais à huit ans de prison pour trafic de drogue entre les Antilles et l'Hexagone. Saisie, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement. La raison : le dossier judiciaire du prévenu s’est volatilisé.

C’est une affaire judiciaire pleine de rebondissements. Celle concernant un Martiniquais surnommé "Champion", considéré par les juges comme un acteur important du trafic de cocaïne entre la Martinique et l’Hexagone en 2013 et 2014.

Condamné par défaut à huit ans de prison en 2015 par le tribunal de Créteil pour trafic de cocaïne, cet homme a fini par être relaxé par la cour d’appel de Paris, en mai 2024. Une décision qui survient après de nombreuses péripéties durant l’instruction et qui se conclut par la disparition du dossier.

Trafic entre la Martinique et l’Hexagone

À cette époque, des dizaines de kilos de poudre ont été envoyés à Paris depuis l’aéroport du Lamentin. Le journal Le Parisien raconte comment le trafic était organisé : "Des blocs de drogue étaient cassés au marteau, empaquetés dans du scotch, recouverts de crème Nivea et de café, au milieu de fruits et légumes, pour tromper les chiens policiers."

Toutefois, les douaniers de Martinique ont fini par découvrir 15 kg de cocaïne dans des colis en partance de Paris. Plusieurs saisies, de part et d’autre de l’Atlantique, ont alors levé le voile sur une organisation bien orchestrée. L’enquête commence.

Le dossier fait la navette entre Paris et Créteil

Plusieurs personnes sont suspectées dans le cadre de ce trafic. Parmi eux, "Champion", introuvable pendant l’instruction. Un mandat d’arrêt est émis à son encontre et il est jugé par défaut, puisqu’il n’est pas présent à l’audience.

Finalement interpelé en septembre 2016, le jeune homme antillais s’oppose à sa condamnation à huit ans de prison. Il souhaite être présent à son audience et remet également en cause le mandat d’arrêt délivré contre lui pour vice de procédure. Selon le présumé trafiquant, il ne se cachait pas et les enquêteurs ne l’ont pas correctement cherché. Pour le dossier, c’est le début de nombreux allers-retours entre la cour d’appel et la Cour de cassation de Paris ainsi que le tribunal de Créteil.

Dossier introuvable

Le juge d’instruction du tribunal de Créteil n'a pas pu régulariser le dossier : il ne l’a jamais eu entre les mains. Où est ce dossier ? Que s’est-il passé ? Personne n’a de réponse. Bien que certaines parties de l’enquête soient numérisées, tout ne l’est pas. Et, ce dossier papier ne peut pas être reconstitué car il a été traité par de nombreuses personnes.

L’avocat du prévenu Me Yves Levano n’est pas surpris de cette disparition. "Au vu des moyens matériels mis à la disposition de la justice, c’est étonnant qu’on ne perde pas plus de dossiers", confie-t-il à Outre-mer la 1ère.

Le parquet général s'est résigné à demander la relaxe du Martiniquais. Ce qu'a fait la cour d'appel de Paris. Selon son avocat, le jeune homme "aurait été relaxé de toute façon". Après huit ans de flottement judiciaire, "Champion" n’a donc plus à se soucier de ses problèmes avec la justice.