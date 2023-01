Les Nuits de la lecture reviennent… aussi en Outre-mer, du 19 au 23 janvier

Les Nuits de la lecture, créées en 2017 et organisées depuis 2022 par le Centre national du livre, auront lieu du 19 au 23 janvier dans l’Hexagone et dans les Outre-mer. Elles sont placées cette année sous le thème de la peur. Tour d’horizon de quelques événements ultramarins.

Philippe Triay •

Depuis maintenant sept ans, les Nuits de la lecture permettent une pluralité de rencontres et d’animations dans toutes sortes de lieux : librairies, bibliothèques, écoles et universités, théâtres, musées, hôpitaux et prisons. L’objectif est de montrer la place essentielle du livre dans la société et d’inciter les gens à la lecture. Durant quatre nuits, c’est quelque 8000 événements qui seront organisés en France hexagonale, dans les Outre-mer et à l’étranger au sein des instituts français notamment.

Le peur constitue le thème de cette 7e édition. « Dès l’enfance, les méchants loups, les monstres terrifiants, les ogres épouvantables et les sorcières maléfiques hantent nos lectures et les histoires qui nous sont racontées. Des contes et albums pour enfants aux histoires fantastiques, des sagas de science-fiction dystopiques aux enquêtes policières, jusqu’aux récits et essais contemporains qui traitent de nos effrois intimes et collectifs face aux crises que nous traversons, le motif de la peur imprègne la littérature et nous invite à explorer toutes les formes de narration et tous les formats de lecture… en particulier la nuit ! », souligne le dossier de présentation de l’événement. Les Outre-mer, avec leurs nombreux contes, mythes, légendes et personnages imaginaires, ne sont pas en reste dans le panthéon de la peur.

Voici quelques événements dans les Outre-mer (liste non exhaustive, voir la carte des programmes ici)

Guadeloupe

"Les ombres galantes", Les Galets, Capesterre-de-Marie-Galante. Cet événement invitera le public à des lectures de nuit dans une ambiance insolite. Des textes, contes, nouvelles, poèmes, extraits de romans des Caraïbes et d’autres horizons seront lus par des auteurs et conteurs marie-galantais comme Woz Bonbon et par le public. La manifestation se déroulera dans un site patrimonial en pleine nature. Du jeudi 19 janvier au samedi 21 janvier à partir de 19h.

Lecture de contes traditionnels créoles, collège Bois Rada, Route de Boucan, Sainte-Rose. L’établissement proposera à ses élèves, ainsi qu’à tous ceux qui le souhaitent, de découvrir les contes traditionnels créoles, les "Tim Tim Bwa Sek". Les conteurs Benzo et Kilk viendront faire trembler de peur les petits et les grands. Vendredi 20 janvier de 16h à 18h30.

Guyane

Ateliers familiaux autour de la peur, collège Agarande, avenue des Îles, Kourou. Lors de cet événement, les enfants et leurs parents assisteront à la restitution d’ateliers menés par le comédien et pédagogue Karim Troussi. Dès le début du mois de janvier, il a travaillé avec une classe pour que chaque élève puisse trouver sa voix dans le collectif et affronter ses peurs grâce à la lecture et à l’expression. Jeudi 19 et vendredi 20 janvier (réservés aux scolaires).

Lecture théâtrale du roman de Rémy Peru-Dumesnil, "Camille" (éditions Ibis Rouge), bibliothèque de Rémire-Montjoly, avenue Robert Sampson. Des comédiens proposeront une lecture de quelques passages évoquant la peur, puis le public sera invité à lire des extraits. L’auteur Rémy Peru-Dumesnil sera présent pour un temps d’échange suivi d’une séance de dédicaces. Vendredi 20 janvier à 19h.

La Réunion

Lecture contée et "sirandanes", bibliothèque de la Montagne, 41 route des Palmiers, Saint-Denis. Patricia Médioga fera une lecture contée d’un ouvrage ayant pour thématique la peur et sera en interaction avec le public avec des "sirandanes", de petites devinettes sur la vie quotidienne en langue créole, pour les enfants à partir de 5 ans. Samedi 21 janvier de 19h15 à 20h15.

Martinique

Rencontres autour des contes et de la peur, restaurant Le Pôle Nord, Anse Masse, Marigot. L’établissement invitera tous les curieux et passionnés de contes à se retrouver lors des Nuits de la lecture. Professionnels ou amateurs, tous pourront partager avec le public les contes locaux martiniquais autour de la peur, avec des personnages comme le diable rouge ou le chouval twa pat. Après ce moment de lectures, un atelier d’écriture d’invention en groupe sera proposé aux participants pour créer une courte histoire à faire peur, inspirée du mysticisme et de l’environnement local. Une lecture théâtrale devra ensuite être réalisée et l’histoire la plus créative et terrifiante sera récompensée. Samedi 21 janvier à 19h.

Mayotte

"Uku !" Académie de Mayotte, rue Sarahangue, Mamoudzou. Une journée pour avoir peur de la nuit sous tous ses états ! Si on se disait ses peurs autour d'un texte lu, d'un texte écrit, d'un texte dit... Chaque atelier dans les établissements volontaires proposera ses "obscurs objets" de peur et suscitera le dire, le lire et l'écrit. Les propositions peuvent venir des élèves ou des adultes. Vendredi 20 janvier de 7h à 17h.

Polynésie

"Mon amie la peur", bibliothèque de l'Université de Polynésie, rue Nina Peata, Puna'auia. Maeva vient de perdre sa mère. Elle va dans sa maison familiale chercher quelque chose. C’est dans cet espace endormi que ses peurs de petite fille vont se réveiller… Les a-t-elle toutes surmontées ? Un spectacle des comédiennes Tania Jurkiewicz et Nadège Gabbero.