Louis Le Pensec, ancien ministre des Outre-mer sous François Mitterrand, est mort

Député du Finistère (Bretagne) avant de devenir ministre de la mer, puis des départements et territoires d'Outre-mer de 1988 à 1993, Louis Le Pensec est décédé, a appris France Bleu Breizh Izel mercredi 10 janvier. Arrivé rue Oudinot au moment de la signature des Accords de Matignon, il fut un acteur important dans le processus de paix en Nouvelle-Calédonie.

L'ancien ministre, député et sénateur socialiste Louis Le Pensec est mort à l'âge de 87 ans, a appris ce mercredi matin France Bleu Breizh Izel de sources concordantes.

"Homme aux convictions de granit, au regard clair et franc, ministre militant, il a été un pilier des gouvernements socialistes sous François Mitterrand. Homme de dialogue, il fut négociateur avec Michel Rocard des accords sur la Nouvelle-Calédonie", a posté ce mercredi matin sur X le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure.

"Louis, c'est la Calédonie"

Louis Le Pensec a été député du Finistère de 1973 à 1997. Nommé ministre de la Mer puis des Outre-mer (1988-1993) sous Mitterrand, il a activement participé aux négociations des accords de paix en Nouvelle-Calédonie.

Pour Michel Rocard, alors Premier ministre, Louis Le Pensec était l'homme idéal pour la rue Oudinot, où se situe le ministère des Outre-mer. En 2018, ce dernier racontait à Outre-mer la 1ère les coulisses de sa nomination : "Il [Michel Rocard] me dit : 'Louis, c'est la Calédonie'. Étonné, j'avoue que l'ampleur du défi me donna un petit mouvement de recul, mais il ne me laissa pas le temps de la réflexion, il me dit : 'Tu verras, il n'y a qu'un Breton qui peut s'entendre avec les Kanak'".

Louis Le Pensec a également occupé le poste de ministre de l'Agriculture sous le gouvernement de Lionel Jospin de 1997 à 1998. Il a ensuite été sénateur de 1998 à 2008.