Makena, une jeune autrice antillaise de bande dessinée qui ne demande qu’à être connue

L’autrice antillaise Makena sort sa quatrième bande dessinée. L’illustratrice, dessinatrice, embarque ses lecteurs dans une histoire où elle incarne le rôle principal.

Samuel Piqueur •

L’histoire d’amour qui unie Makena et le dessin débute dès l’enfance. Autodidacte, l’illustratrice antillaise se prend de plaisir à gratter des planches sur son univers, mais aussi sa vie personnelle. Née d’un père guadeloupéen et d’une mère martiniquaise, la dessinatrice a fait ses premiers pas dans le monde avec un crayon entre les doigts : "Je dessine depuis l’enfance, mon plus vieux souvenir, je crois, remonte à la maternelle. C’est venu sans réflexion, c’était naturel". Très marquée par la culture africaine, et de ses inspirations, l’Antillaise y tire son nom d’artiste "Makena".

Durant son enfance, Makena allait souvent aux Antilles, grâce aux congés bonifiés de ses parents. Après dix-huit ans sans y mettre les pieds, en 2020, elle y retourne malgré la situation sanitaire sur l'île pour renouer avec ses racines.

Des bandes dessinées inspirantes

Lancée sans le soutien d'une grosse maison d'édition, Makena dessine sa route dans le monde de l'illustration. La jeune femme s'inspire de son quotidien, mais aussi de films ou livres qu'elle a lus pour alimenter ses productions. Mais ses thèmes favoris sont le développement de soi, largement abordé dans sa première bande dessinée "Rodham Willows". Écrit en deux tomes, l'autrice nous emporte dans un univers savamment illustré. L'héroïne, dans le premier opus, est en pleine quête identitaire, avant de connaître un revirement dans le tome 2.

Férue des bandes dessinées inspirantes, sa seconde production "Doomtober" nous invite à une introspection. "Nous avons tous au fond de nous une petite voix qui nous critique, et moi, j'ai choisi de la mettre en dessin". Mais les bandes dessinées de Makena fourmillent aussi de notes légères et humoristiques. Elles ne demandent qu'une chose, être découvertes par le plus grand nombre.

Retrouvez le reportage d'Alex Léveillé qui a rencontré l'autrice Makena.