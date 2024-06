Malika Kelly livre un récit poignant sur un sujet tabou : le deuil périnatal

Dans "Le Deuil des fraises", Malika Kelly s'empare d'un sujet encore trop souvent tu : celui du deuil périnatal. Cet ouvrage est plus qu'un simple témoignage tant elle livre un récit sincère. Avec ce livre, elle tend la main à toutes celles qui, comme elle, ont traversé cette terrible épreuve.

Il y a quelques mois, j'ai vécu l'épreuve la plus terrible qu'une femme, qu'une mère, puisse endurer : la perte de son enfant. Dès lors, j'ai voulu retranscrire le tsunami émotionnel qui m'a envahi et montrer l'autre visage de la maternité ... au cœur d'une pandémie mondiale. Malika Kelly

Avec Le Deuil des fraises, Malika Kelly livre le récit poignant d'une femme cabossée "une mamange". Elle raconte avec beaucoup de courage et une émouvante simplicité, sans fards, ni faux-semblants, son long et douloureux parcours pour tomber enceinte : bilan fertilité, ménopause précoce, procréation médicalement assistée (PMA), fécondation in vitro (FIV)…



Il était essentiel pour Malika Kelly de libérer la parole autour du deuil périnatal et de l'IMG (Interruption Médicale de Grossesse) qui sont des sujets encore trop peu documentés. Cet ouvrage est un cri du cœur. Il porte la volonté de son autrice de briser le tabou autour du deuil périnatal, de provoquer le dialogue et d’inciter au débat. Plus qu’un simple témoignage, c'est un partage vers toutes celles qui connaissent les mêmes tourments.

Écrire a été thérapeutique dans l'épreuve que j'ai vécue. C'était aussi la possibilité de laisser une trace du vivant de ma fille dans nos réalités. Malika Kelly





L'autrice

Née en 1988 en Guadeloupe, Malika Kelly est diplômée d'une école de commerce. Animée par la spiritualité et les médecines holistiques, c'est au moment de devenir maman qu'elle a vu son monde basculer. Elle s'est ensuite formée pour pouvoir accompagner des parents endeuillés et leur apporter de l'aide dans leurs cheminements. Le Deuil des fraises est son premier ouvrage.





Lecture d'un extrait "Le deuil des fraises"

"Je suis confiante et positive, pleinement heureuse, récemment mariée, en bonne santé, rien ne peut m'atteindre. Du moins, c'est ce que je crois. Nous sommes en novembre 2020, il m'annonce alors que du haut de mes 32 ans, je suis en "ménopause précoce", qu'une insuffisance ovarienne à cet âge est la porte à cette précocité...

Je respire. Je suis atteinte, affectée par ses mots, je suis perdue. Je ne comprends pas vraiment le rapport entre une insuffisance ovarienne et la ménopause."

"Le deuil des fraises" de Malika Kelly • ©Outre-mer la 1ère / Éditions Jets d'Encre





Un autre témoignage

TÉMOIGNAGE. "Je savais qu'il n'y aurait pas de cri" : le deuil périnatal, un sujet encore trop peu abordé en Guadeloupe



Retrouvez les autres écrivains des Outre-mer, invités du magazine littéraire À la 1ère Page.

Chargé de réalisation : Jean-Luc Benzimra

Illustrations : The last Kamit

© France Télévisions 2024