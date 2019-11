Manifestation à Paris "en soutien des peuples de la Martinique et de la Guadeloupe"

L’association USCAR, fraternité caribéenne, le collectif Zéro Chlordécone Zéro poison ainsi que l'association CROMVO organisent une manifestation à Paris en soutien aux populations de Guadeloupe et de Martinique touchées par le chlordécone, la pollution des eaux et le problème des sargasses.

Cécile Baquey

©Cécile Baquey ...

Le cortège n'était pas très nombreux au départ de la place de la République à Paris. Plusieurs dizaines de personnes se sont élancées à 15H, pour une marche silencieuse et digne. Au fil des minutes, le cortège s'est étoffé pour atteindre plusieurs centaines de participants.Les pancartes, affiches et tee-shirts permettent de comprendre les revendications que portent les manifestants.

Dans le cortège, Priscillia Ludosky, originaire de Martinique et figure des "Gilets jaunes" :

Priscillia #Ludosky à la marche en soutien aux familles de #Guadeloupe et de #Martinique à Paris à l’appel de l’USCAR, du CROMVO et du collectif Zéro #chlordecone : « le gouvernement doit prendre ses responsabilités dans ce dossier dans lequel des archives ont disparues ». pic.twitter.com/Z8r4Xjv4zb — La1ere.fr (@la1ere) November 24, 2019



Gratuité du test de dépistage

Nous demandons en particulier que le test de dépistage du chlordécone qui coûte actuellement 60 euros soit gratuit pour les Martiniquais et les Guadeloupéens.



Quand on pense que le gouvernement français a accordé des dérogations à l’utilisation de ce produit aux Antilles alors qu’il était interdit depuis les années 70 aux Etats-Unis, puis dans l’Hexagone, le gouvernement doit mieux prendre en charge cette problématique.



Nous retournons régulièrement chez nous buvons l’eau, nous mangeons là-bas, nous sommes tous concernés.



Présidente de l'Uscar



"Rassembler les communautés"

©Cécile Baquey ...

"Faire connaître cette injustice"

C’est vital, nous sommes ici mais nous avons des parents là-bas. On ne peut pas rester muets devant un génocide programmé. Des femmes enceintes boivent de l’eau chlordéconée, les mamans donnent de l’eau à leurs enfants. Si cela se passait dans un village de Bretagne, cela aurait explosé. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone. Pour nous il est important de faire connaître cette injustice.



Solange Cabit

L'association USCAR Fraternité est à l’origine de cette manifestation. L’USCAR qui signifie United states of Caribean prône le « pancaribéanisme ». "Nous travaillons à une meilleure fraternité entre les peuples de la Caraïbes", explique Khety la présidente de l’association. Pour cette Marie-galantaise doctorante en littérature "Il est temps d’apprendre à savoir qui nous sommes et à appréhender notre futur".L’antenne parisienne de l’association Zéro Chlordécone Zéro poison de Martinique s’est associée à cette démarche. Pour sa porte-parole Naema Rainette-Dubo, originaire du François en Martinique, "il est important de rassembler les communautés guadeloupéennes et martiniquaises dans l’Hexagone pour montrer notre soutien à nos familles là-bas. Il faut que nous soyons soudés. Nous demandons aussi au gouvernement des mesures plus fortes pour protéger la population qui continue d’être empoisonnée par le chlordécone". Naema Rainette-Dubo estime que la mort de plusieurs de ses oncles, atteints de cancers, trouve son explication dans la présence de chlordécone dans l’eau et la terre de Martinique pour des siècles.Le CROMVO qui va fêter en 2020 ses 30 années d’existence a choisi d’apporter sa connaissance du combat associatif dans cette marche. Solange Cabit sa nouvelle présidente a complètement épousé le combat lancé par l’USCAR.Le cortège doit emprunter le boulevard Voltaire pour se rendre à sa destination finale, la place de la Nation.