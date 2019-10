Marly-le-Roi : marche blanche en mémoire de Natacha Ramalingon, assassinée par son ex-conjoint

Marche blanche en l'honneur de Natacha Ramalingon

Natacha avait été retrouvée mardi vers 8h15 dans la rue, et est décédée peu après l'arrivée des pompiers, alertés par des riverains. La victime avait reçu six coups de couteau. Son ex-compagnon, tenu pour suspect , a été hospitalisé à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris après une tentative de suicide. Agée de 38 ans, Natacha Ramalingon avait deux filles de 20 et 15 ans. Elle sera inhumée mercredi prochain en Guadeloupe, dont elle est originaire."Nous voulions traduire cette émotion qui est profonde. C'est une forme de violence qui n'a rien à voir avec le niveau de sécurité ou d'insécurité d'une ville, mais tout à la passion et la folie des hommes et qui accompagne malheureusement l'histoire de l'humanité depuis toujours et qui peut-être n'a jamais été aussi contagieuse qu'aujourd'hui", a expliqué Jean-Yves Perrot, maire de Marly-le-Roi.