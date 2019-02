Martiniquaise détenue en Iran : le Quai d’Orsay est en lien avec Téhéran

Son absence se fait chaque jour plus angoissante pour ses proches, à la Martinique mais aussi dans l’Hexagone.

-- Josette Manin, députée de la Martinique

Josette Manin (SOC) demande que la situation des Français retenus à l'étranger contre leur gré soit prise en compte, notamment celle de Nelly Erin-Cambervelle en Iran. #DirectAN #QAG pic.twitter.com/Jk9Tpb0qKX — Assemblée nationale (@AssembleeNat) 20 février 2019

Les services consulaires français sont en rapport avec les autorités iraniennes, c’est ce qu’a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ce mercredi 20 février, alors qu’il était interrogé sur le sort de la Martiniquaise Nelly Erin-Cambervelle, lors des questions au gouvernement.C’est la députée martiniquaise Josette Manin qui a interpelé le ministre sur sa "compatriote". Nelly Erin-Combervelle est emprisonnée en Iran depuis le 21 octobre 2018. Âgée de 59 ans, la chef d’entreprise s’était rendue sur place pour étudier l’achat de minerais. "Elle n’en est jamais revenue.""La voilà aujourd’hui détenue sans motif clair dans un pays où les actes de torture, les mauvais traitement et les condamnations à mort sont régulièrement infligés aux prisonniers, selon Amnesty International" s’est inquiétée la députée de la Martinique, avant d’interroger le ministre : "pouvez-vous nous informer des actions ocncrètes que compte prendre le gouvernement pour obtenir sa libération rapide ?""Les services consulaires ont pu la rencontrer à plusieurs reprises et se préoccupent de très près de sa situation", a répondu Jean-Yves Le Drian, refusant toutefois d’en dire plus à la demande de la famille qui souhaite "la plus grande discrétion". "Nous sommes en rapport et avec la famille et avec les autorités iraniennes pour faire en sorte que la situation de madame Érin s'améliore mais en même temps en respectant les procédures iraniennes.""Au dernier rendez-vous de notre consul en février (...) notre compatriote ne se plaignait pas des conditions d'incarcération et est apparue en bonne santé physique et morale". Jean-Yves Le Drian a donné quelques précisions sur les circonstances. Selon lui, la Martiniquaise se serait rendu sur l'île iranienne de Kish dans le golfe persique. Elle aurait, ensuite, été arrêtée puis incarcérée "pour avoir signé un contrat illégal et aussi pour un séjour non autorisé", a poursuivi le ministre.