Martinique : un mineur de 15 ans tué par balles, un bébé et un enfant blessés dans une fusillade dans un appartement

Un adolescent a été tué et quatre autres personnes, dont deux enfants de quatre ans et neuf mois, ont été blessés par arme à feu dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une attaque dans un appartement de Fort-de-France.

Un mineur de 15 ans a été tué par balles dans la nuit de dimanche à lundi, et quatre personnes ont été blessées dans une fusillade à Fort-de-France en Martinique, a appris franceinfo de source policière ce lundi.

Deux jeunes femmes âgées de 18 et 16 ans ont été grièvement blessées et sont entre la vie et la mort.

Deux enfants âgés de quatre ans et neuf mois ont été blessés aux jambes sans que leur pronostic vital ne soit engagé, selon cette source. Une femme a été retrouvée indemne.

Selon les premiers éléments de l'enquête, quatre personnes, arrivées sur place en scooter, ont fait irruption dans un appartement de la résidence des Caraïbes, dans la zone artisanale de Rivière Roche, et ont ouvert le feu sur les occupants avant de s'enfuir.

Les motivations de cette fusillade étaient inconnues à ce stade. La police judiciaire a été saisie.