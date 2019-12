Maryse Condé décorée de la Grand-Croix de l'Ordre national du Mérite

L'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé a reçu la Grand-Croix de l'Ordre national du Mérite, huit ans après avoir été nommée grand officier.

Outre-mer la 1ère •

Sincères félicitations à l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé pour sa décoration des insignes de Grand-Croix de l'Ordre national du Mérite. Une nouvelle reconnaissance amplement méritée pour cette figure majeure de la littérature française. pic.twitter.com/upjKRgJ8DB — Annick Girardin (@AnnickGirardin) December 3, 2019

Une reconnaissance de plus pour Maryse Condé : l'écrivaine guadeloupéenne a été décorée de la Grand-Croix de l'Ordre national du Mérite, selon le Journal officiel publié ce mardi 3 décembre. "Une nouvelle reconnaissance amplement méritée pour cette figure majeure de la littérature française", a déclaré Annick Girardin, ministre des Outre-mer, sur Twitter.L'Ordre national du Mérite est le second ordre national juste après la Légion d'honneur, dont Maryse Condé est officier. Elle est également commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres. Tout au long de sa prolifique carrière d'écrivaine, Maryse Condé a aussi reçu de nombreux prix littéraires, dont le prestigieux Prix Nobel alternatif de littérature en 2018.On doit à Maryse Condé de nombreux romans, comme La Vie scélérate, récompensé par l'Académie française en 1988, ou encore les deux tomes de "Segou", "Moi, Tituba sorcière", "Le cœur à rire et à pleurer"... Née à Pointe-à-Pitre en 1937, elle a également travaillé pour la littérature jeunesse, le théâtre ou encore la presse et s'est illustrée dans sa carrière universitaire. Professeure à l'université de Berkeley, du Maryland, de Virginie ou encore à Columbia, où elle a contribué à faire connaître la littérature francophone, elle a aussi enseigné en France, à l'Université Paris Nanterre.