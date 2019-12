Mayotte : sept personnes, dont un policier, arrêtées pour avoir fait entrer des étrangers

Sept personnes, dont un fonctionnaire de la police aux frontières (PAF), ont été arrêtées et mises en examen pour aide à l'entrée et au séjour d'étrangers, corruption active et passive, avant d'être placées en détention à Mayotte, a annoncé lundi soir le procureur de la République Camille Miansoni.

Outremer la 1ère avec AFP •