Mayotte la 1ere - Publié le 14/05/2021 à 10:40

Priorité d’abord à la famille puis le voisinage.

C’est un grand moment de partage, de convivialité et de concorde que d’aucun ne peut faire l’impasse. Un rituel chaleureux qui permet aussi de goûter aux différents mets qui sont étalés sous forme de buffet dans toutes les familles. On mange et on se souhaite le meilleur. Des vœux de bonheur, de réussite et de toutes sortes de bonnes choses dans la vie de chacun.