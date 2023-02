Merlino, le Guyanais coiffeur de dreadlocks [Une semaine à Montpellier]

À l'occasion du carnaval antillais de Montpellier du 23 au 25 février, Outre-mer La 1ère est allée à la rencontre de la communauté ultramarine dans la ville de l'Hérault, située dans le sud de l'Hexagone. Parmi elle, un jeune Guyanais à la tête de deux salons de coiffure.

Quentin Menu (avec Carl Behary-Laul-Sirder) •

Merlino Abesienso nous reçoit dans son petit salon de coiffure, situé à quelques pas de la gare Saint-Roch, à Montpellier. Il a 27 ans et arbore un bouc bien taillé. Ce jour-là, il porte un turban vert et une chemise noire un peu froissée. D'une voix basse et distincte, qui lui donne l'air d'un sage, il commence à raconter qui il est, d'où il vient.

Comme de nombreux Français originaires des Outre-mer rencontrés à Montpellier, l'histoire de Merlino est l'histoire d'un jeune ultramarin contraint de quitter son territoire pour continuer ses études. Une fois installé dans l'Hexagone, et malgré un climat bien différent de celui de la Guyane, il y est resté.

En débarquant dans la capitale de l'Hérault en 2015, il se destinait à l'art plastique. "Mais entre temps, je me suis retrouvé dans la coiffure", raconte ce passionné de cheveux. "Une fois que je me suis lancé, j'ai compris que c'était là mon domaine."

Passion dreadlocks

Aujourd'hui, l'auto-entrepreneur est à la tête de deux salons de coiffure à Montpellier. Le premier, lancé en juillet 2020, est un salon classique. Le deuxième, qu'il a ouvert le 1er septembre 2022, est spécialement dédié aux dreadlocks, sa spécialité.

Carte de fidélité de salon Dreadlocks Barber, à Montpellier. • ©Quentin Menu

Il y a quelques années, il n'y avait pas de salon de dreadlocks à Montpellier. Pourtant, il y avait une communauté de personnes qui demandait à se faire lockser. Vu qu'il y avait plus de demande que d'offre, je me suis dit "pourquoi pas". Merlino Abesienso, patron de deux salons de coiffure

Depuis longtemps, la coiffure l'intrigue. "J'ai appris ça à mes 10 ans, se rappelle le Guyanais qui a grandi à Saint-Laurent-du-Maroni. Mon petit frère avait un spectacle. Sauf que le coiffeur qui passait dans le quartier d'habitude n'est pas passé ce jour-là. Donc, on a dû se débrouiller." Et c'est lui qui s'y est collé.

Dans son salon de Montpellier, les tondeuses, ciseaux et produits capillaires s'alignent sur le comptoir. La télé est allumée sur une chaîne de musique afro-caribéenne. Tout le monde se salue par un check du poing. "On a de tout ici, dit le propriétaire. Je pensais que ça allait être juste afro, mais je me suis trompé."

Merlino pourrait bavarder sur les dreadlocks pendant des heures. Sur la technique pour les coiffer. Sur la manière de les entretenir... "J'ai même appris que les locks ont un effet psychologique, dit-il. Par exemple, à chaque fois qu'on les coupe, les clients se sentent très mal par la suite." Comme si on leur sectionnait un membre.

Merlino Abesienso coiffe un de ses clients, à Montpellier. • ©Quentin Menu



Comparé à une coiffure classique, faire des dreadlocks nécessite "plus de technique, de savoir-faire... Ça implique beaucoup d'énergie." Le Guyanais fait donc payer de 50 € à plus de 120 € les locks.

Tandis qu'une de ses employées s'attelle à fixer des rajouts sur un client, Merlino Abesienso installe un de ses habitués sur un siège face à lui. L'homme est déjà locksé. Mais ses cheveux ont poussé, et il faut rattraper les dreads à la racine. Avec un doigté impressionnant, le coiffeur tire minutieusement sur les cheveux. À l'aide d'un crochet, il emmêle les mèches. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la dread soit complète. Il faudra revenir dans trois mois pour se faire emmêler, une nouvelle fois, les cheveux.

Retrouvez la rencontre avec Merlino Abesienso dans ce module vidéo réalisé par Carl Behary-Laul-Sirder :