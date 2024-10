Meurtre d'Alicia Faye à Cayenne : deux suspects remis en liberté pour vice de forme

En mars 2021, Alicia Faye, 25 ans, s'était rendue en Guyane pour transporter de la drogue vers l'Hexagone. Disparue le jour-même de son arrivée, elle avait été retrouvée sans vie quelques jours plus tard à Cayenne.

Les deux principaux suspects du meurtre d'Alicia Faye, une jeune femme originaire de la région bordelaise tuée d'une balle dans la tête en mars 2021 en Guyane, ont été libérés par la Cour de cassation, a appris l'AFP ce 22 octobre.

Ils étaient mis en examen et détenus pour meurtre et complicité de meurtre. Mais dans deux décisions prises respectivement la semaine dernière et ce 22 octobre, la Cour de cassation a ordonné leur libération en raison de vices de procédure.

Un mandat d'arrêt international a été prononcé à l'encontre de l'un d'eux, libéré la semaine dernière et qui a depuis violé son contrôle judiciaire, a précisé l'avocat de la partie civile, Me Michaël Beulque.

"Large aveu de culpabilité"

Le meurtrier présumé, membre d'un réseau de trafic de stupéfiants entre la Guyane et l'Hexagone, mis en examen et détenu depuis mars 2021, a été libéré le 16 octobre.

Ses avocats avaient attaqué un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne visant à prolonger de manière exceptionnelle la détention provisoire de leur client : ils affirment n'avoir pas reçu un mail du procureur général qui devait notifier une date d'audience, selon l'arrêt de la Cour de cassation.

Libéré, l'homme n'a pas respecté son contrôle judiciaire. Il devait être jugé le 17 octobre dans le volet "trafic de stupéfiants" de l'affaire mais ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal correctionnel de Cayenne. "Il était le seul absent au procès. C'est un large aveu de sa culpabilité", a déclaré Me Michaël Beulque. Contactés par l'AFP, les avocats du mis en cause ont refusé tout commentaire.

17 personnes mises en examen

L'autre suspect, mis en examen pour "complicité de meurtre, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, non justification de ressources et blanchiment", a été lui aussi libéré sous contrôle judiciaire par un arrêt de la Cour de cassation daté de mardi.

L'arrêt pointe cette fois un retard dans la transmission de la déclaration d'appel d'une demande de remise en liberté rejetée par la chambre d'instruction de Cayenne. Au total, 17 personnes ont été mises en examen dans cette affaire.