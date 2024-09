Meurtre de Lilian Dejean à Grenoble : ouverture d'une information judiciaire

Le parquet de Grenoble a ouvert mercredi une information judiciaire pour le meurtre de l'employé municipal Lilian Dejean, tué par balles dimanche par un chauffard toujours en fuite, a annoncé le procureur Eric Vaillant.

Ce mercredi après-midi, le procureur de la république de Grenoble, Eric Vaillant a indiqué devant la presse qu'une information judiciaire pour le meurtre de Lilian Dejean était ouverte. L'enquête est ouverte pour "meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public", "blessure involontaire" "aggravée par la vitesse et le délit de fuite", et "détention d'armes de catégorie B", a-t-il précisé. "L'enquête se poursuit désormais sous la direction d'une juge d'instruction", a ajouté le procureur, dans un message à la presse.

Un suspect âgé de 25 ans est activement recherché depuis dimanche et la police a mené plusieurs perquisitions. Une pièce d'identité à son nom a été retrouvée dans l'Audi RS3 de location immatriculée en Pologne, à l'origine de l'accident dimanche matin dans le centre de Grenoble. Cet homme est connu de la justice pour "vols, violences et trafics de stupéfiants" et pour avoir roué de coups, avec cinq codétenus, un autre prisonnier à la maison d'arrêt de Varces (Isère) en juin 2023.

Bientôt une marche blanche ?

L'homme est soupçonné d'avoir tiré avec une arme de poing dimanche matin sur un agent municipal qui voulait l'empêcher de prendre la fuite après l'accident de circulation.

Atteint de deux balles au thorax, Lilian Dejean, 49 ans, agent de propreté, est décédé peu après à l'hôpital.

La municipalité a déclaré ce mercredi "journée blanche" pour ses collègues des services de propreté urbaine et de la nature en ville, soit environ 400 personnes, qui peuvent bénéficier de l'aide de psychologues du travail. La famille de Lilian Dejean a de son côté déclaré réfléchir à l'organisation d'une marche blanche pour lui rendre hommage. Une cagnotte a également été ouverte en soutien à ses proches.