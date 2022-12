Michelle Emmanuelle, une jeune martiniquaise de 12 ans au jury des pépites de bande dessinée 2022

À seulement 12 ans, Michelle Emmanuelle est jury au salon du livre et de la presse jeunesse 2022.

La collégienne passionnée de lecture a été sélectionnée parmi plus de 1000 candidats pour participer au jury du salon du livre et de la presse jeunesse et départager les cinq BD en lice.

Samuel Piqueur •

À 12 ans, Michelle Emmanuelle devient la première martiniquaise à participer à un jury au salon du livre et de la presse jeunesse. Sélectionnée parmi plus de 1300 candidats, cette collégienne originaire de l’île de Sainte-Lucie est une férue de littérature. Scolarisée au collège Julia Nicolas de Fort-de-France, elle prend connaissance de l’existence de ce concours par le biais de sa professeure de français. Très rapidement, la jeune fille, élève en 4ème, se rapproche de la documentaliste de son collège, qui l’aide à rédiger sa lettre de motivation pour candidater au jury. Dans cette lettre, Michelle Emmanuelle met en avant son amour pour la littérature et notamment les romans. Mordue d’écriture, la collégienne passe la grande majorité de ses interclasses au CDI à écrire des textes ou lire des livres. "J’aime passer du temps au CDI, car ça me fait découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux livres, des nouveaux genres, j’aime découvrir", précise-t-elle. Après des semaines d’attente, la collégienne apprend le 24 octobre qu’elle est sélectionnée pour faire partie des 36 enfants et adolescents de 8 à 18 ans, retenus pour rejoindre le jury qui aura la mission de désigner les lauréats du prix littéraire "Pépites 2022 Salon du livres et de la presse jeunesse – France Télévisions catégorie Bandes dessinées". La cagnotte de l’espoir Une fois les émotions de sa sélection retombées, Michelle Emmanuelle doit se pencher sur l’épineuse question du financement de son voyage. Les organisateurs du salon ne prennent pas en charge les frais de déplacement des jurés. L'adolescente se rapproche alors de la mairie de Fort-de-France, pour trouver les fonds nécessaires. Mais voyant les jours défiler, l’inquiétude gagne la jeune fille, et cette dernière décide de lancer une cagnotte en ligne. J’étais inquiète, car les fonds n’arrivaient pas, et je voyais la date du concours arriver. J’ai donc décidé un jour de proposer à mes parents de faire une cagnotte leetchi. Ça a fonctionné et j’ai récolté 700 euros. Michelle Emmanuelle Grâce à la ville de Fort-de-France, qui lui a offert le billet d’avion aller-retour, et à son collège, qui lui a aussi offert une aide, Michelle arrive à Paris. "Ça me fait plaisir d’être là, je suis heureuse de participer, de découvrir une nouvelle aventure", explique-t-elle. Une amoureuse de littérature Curieuse et grande passionnée de lecture, l'adolescente a lu les cinq bandes dessinées en liste pour ce concours, avec une petite préférence pour "Immonde !" de Elizabeth Holleville. "J’ai adoré cette BD, car j’aime ce type d’histoire, il y avait de l’action, c’était effrayant, il y avait plein de rebondissements. C’était bien" , précise Michelle Emmanuelle. Michelle se projette déjà sur l’avenir et s’imagine un jour venir présenter l’un de ses romans lors du salon du livre et la presse jeunesse et pourquoi pas remporter un prix, pour suivre les traces de son idole, Maryse Condé.

