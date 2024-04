Minute Santé : 10 choses à savoir sur la pilule du lendemain

Elle est l'une des contraceptions les plus utilisées en Outre-mer. Si de nombreuses femmes y ont recours, il est important de rappeler que la pilule du lendemain reste une contraception d'urgence et qu'elle ne peut pas remplacer une solution plus régulière.

Plus elle est prise tôt, plus elle est efficace.

L'efficacité de cette contraception d'urgence est optimale, 98 %, si elle est ingérée dans les 12 heures suivant le rapport sexuel à risque. Le pourcentage d'efficacité tombe à 58 % si la pilule est prise dans les 72 heures après le rapport sexuel. De nombreuses situations peuvent justifier la prise de cette contraception d'urgence : un rapport sexuel non protégé ou un dysfonctionnement de la contraception. Si vous avez oublié de prendre votre pilule régulière ou que le préservatif a craqué, glissé ou n'a pas fonctionné, il est possible d'envisager la prise de la pilule du lendemain.

Elle est beaucoup utilisée dans les Outre-mer

Au même titre que les interruptions volontaires de grossesse, la contraception d'urgence est très utilisée dans les territoires d'Outre-mer. Selon Carine Favier, présidente du Planning familial : "Le recours à contraception d'urgence ou à l'IVG est une façon de résoudre une contraception qui n'a pas été anticipée, maîtrisée." En cause, le manque de structures de soins et une précarité généralisée dans certains départements d'outre-mer, la Guyane en tête.

C'est une pilule contraceptive, et pas abortive.

La prise de la pilule du lendemain n'est pas abortive. Elle ne remplace pas un avortement et ne garantit donc pas de ne pas tomber enceinte. Si la fécondation a déjà commencé ou si l'ovulation a déjà eu lieu, la contraception peut ne pas être efficace.

Toutes les femmes peuvent l'utiliser

Sans contrainte d'âge, cette pilule d'urgence peut être prise par toutes les femmes.

Elle est gratuite pour tout le monde

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, la contraception d'urgence est gratuite pour tout le monde, sans contrainte de revenus, d'age ou de couverture médicale et sans prescription médicale ou avance de frais.

Pour les jeunes filles mineures, il est même possible de rester anonyme avec une simple déclaration sur l'honneur. Les professionnels qui délivrent cette contraception d'urgence n'ont pas le droit de demander plus de détails sur l'identité de la jeune fille mineure.

Où la trouver ?

La contraception d'urgence est accessible dans plusieurs lieux spécialisés, dont les pharmacies. Il est également possible de se la procurer dans les centres du planning familial ou les associations de prévention et d'éducation à la sexualité. Finalement, les infirmeries des collèges et des lycées peuvent aussi en disposer.

Elle ne protège pas des IST

Tout comme une pilule plus traditionnelle, la pilule du lendemain ne protège pas des infections et des maladies sexuellement transmissibles comme la chlamydia ou le SIDA. Ces maladies connaissent des taux parmi les plus importants dans les départements et territoires d'outre-mer. Seul le préservatif permet cette protection des IST. En cas de rapport à risque, il faut donc envisager un dépistage IST.

Elle ne rend pas stérile

Bien que la prise régulière d'une contraception d'urgence ne soit pas recommandée, celle-ci ne nuit pas à la fertilité. Il reste possible de tomber enceinte et d'avoir des enfants, même après plusieurs prises d'une pilule du lendemain, contrairement aux idées reçues.

Il faut faire un test de grossesse 3 semaines après

Pour s'assurer de l'efficacité de la contraception d'urgence, les professionnels de santé préconisent d'effectuer un test de grossesse environ trois semaines après la date de la prise. Si vous remarquez des anomalies dans votre cycle après avoir pris une pilule du lendemain, allez consulter un professionnel.

Elle ne remplace pas une contraception régulière.

La pilule du lendemain est un dispositif de contraception d'urgence, il existe aussi le stérilet en cuivre. Toutefois, il ne peut pas s'agir d'une forme pérenne de contraception. Si vous êtes amené à avoir des rapports sexuels réguliers, il est conseillé de consulter un gynécologue pour qu'il vous prescrive une contraception adaptée à vos besoins.