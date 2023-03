Mobilité entre l’Outre-mer et l’Hexagone : un simulateur en ligne pour savoir qui peut bénéficier d’une aide

L’agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) a lancé ce jeudi 2 mars sur son site internet un simulateur d’éligibilité. Celui-ci permet aux Ultramarins de savoir s’ils peuvent bénéficier de l’une des aides de l’Etat pour se déplacer, étudier ou se former dans l’Hexagone.

Julie Postollec •

Avec l’inflation et la cherté du prix des billets d’avion, personne n’est contre un coup de pouce actuellement pour se rendre dans l’Hexagone, ce que propose LADOM via plusieurs dispositifs. Mais certains ignorent l’existence de ces aides ou, s’ils les connaissent, ont du mal à savoir s’ils peuvent y prétendre.

C’est ce qui est ressortie d’une enquête de satisfaction menée auprès de 57.000 bénéficiaires : si 84% d’entre eux se disent satisfaits et 96% recommandent LADOM, les retours sont plus négatifs concernant le temps d’attente par téléphone ou en agence, la difficulté à joindre ou à accéder aux agences…

Comment ça marche ?

À la suite de cette étude, LADOM a donc mis en place plusieurs actions : une nouvelle présence sur les réseaux sociaux, des agences ouvertes plus longtemps, une réforme du système téléphonique pour répondre à la quasi-totalité des appels. Et depuis ce 2 mars, un simulateur d’éligibilité sur son site internet pour les personnes qui habitent dans les territoires d’Outre-mer et souhaitent se rendre dans l’Hexagone.

L’internaute doit répondre à quelques questions, notamment :

La raison pour laquelle il souhaite voyager

Son territoire d’Outre-mer de résidence

Son revenu fiscal

S’il a déjà reçu une aide

À l’issue du questionnaire, le simulateur lui indique s’il peut ou non être éligible à une des aides de LADOM.

Cet outil "vise à améliorer la qualité du service rendu", explique Saïd Ahamada, le directeur général de l’agence de mobilité. Il doit "permettre à tout un chacun de pouvoir savoir s’il est éligible ou pas aux aides de LADOM, et par voie de conséquence de les connaître aussi, parce que tout le monde ne connaît pas aujourd’hui toutes les aides de LADOM à la mobilité", reconnaît-il.

60.000 bénéficiaires

Celles-ci sont en effet nombreuses et s’adressent à différents publics.

Pour tous les résidents :

L’aide à la continuité territoriale, pour financer une partie du billet d’avion

L’aide à la continuité funéraire, pour se rendre à des obsèques ou transporter le corps

Pour les doctorants, artistes et espoirs sportifs

L’aide à la continuité territoriale pour voyager

Pour les étudiants :

Le passeport mobilité études, pour financer tout ou partie du voyage et bénéficier d’un accompagnement et d’indemnités dans l’Hexagone

Le passeport mobilité stage professionnel, pour la prise en charge du billet d’avion

Le dispositif Cadres d’avenir à Mayotte, pour bénéficier d’aides et travailler en contrepartie un certain temps sur l’île

Pour les demandeurs d’emploi et les actifs :

Le passeport mobilité formation professionnelle, pour avoir la prise en charge du billet d’avion, des allocations et un accompagnement

Le dispositif Oraux de concours, pour la prise en charge du billet d’avion pour aller passer les épreuves orales de certains examens

Le dispositif Prise de poste, pour la prise en charge du billet d’avion dans le cadre d’une prise de poste pour un CDD de six mois ou un CDI

Mais sur l’ensemble de ces dispositifs, ceux qui ont été principalement utilisés l'an dernier sont :

l’aide à la continuité territoriale (48.000 bénéficiaires)

le passeport mobilité études (entre 9.000 et 10.000 bénéficiaires)

le passeport mobilité formation professionnelle (entre 1.500 et 1.600 bénéficiaires).

Tous dispositifs confondus, plus de 60.000 Ultramarins ont obtenu des aides en 2022, selon les derniers chiffres de LADOM.

"Une marge de progrès"

Avec entre autres le simulateur, LADOM cherche donc à "être bien meilleur sur les outils et la communication que l’on peut faire autour de nos outils", résume Saïd Ahamada. Je tiens beaucoup à ce que tous ceux qui sont éligibles et qui s’adressent à nous aient une réponse, puissent être accompagnés, et surtout dans un temps qui soit normal et raisonnable, et c’est ce qu’on arrive de plus en plus et de mieux en mieux à faire", se réjouit-il, tout en reconnaissant qu’il y a "encore une marge de progrès".

Mais quelle est cette marge ? Difficile à dire car on ne sait pas combien d’Ultramarins pourraient prétendre à ces aides. Celles-ci dépendant des conditions de ressources, une étude est en cours avec la direction générale des finances pour avoir cette donnée.

"Ce qui est clair, c’est qu’on ne doit absolument pas perdre un seul bénéficiaire potentiel de LADOM, insiste le directeur général. Par exemple un étudiant qui ne s’adresse pas à nous alors qu’il pourrait le faire, c’est un projet de vie qui n’arrive pas à terme." En cours de transformation, l’agence a un objectif clair pour l’avenir : devenir une sorte de guichet unique pour la mobilité.