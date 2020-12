Mort de Valéry Giscard d’Estaing : les réactions de la population en Outre-mer

Valéry Giscard d’Estaing est mort des suites du Covid-19, à l’âge de 94 ans, mercredi 2 décembre. En Outre-mer la population se souvient de ses passages dans leurs territoires.

Inès de Rousiers •

Avancées sociales

Un héritage “colossal”

Ça m'a surpris. J’avais beaucoup de liens affectifs avec lui. Jean-Paul Virapoullé

En Outre-mer, figures publiques et citoyens tiennent à rendre hommage à l’ancien président qui s’est éteint mercredi 2 décembre, des suites du coronavirus. Pour les habitants du Pacifique, il est “le prince qui a fendu les océans” et le premier président de la République à avoir posé le pied à Wallis et Futuna.Une visite officielle encore bien présente dans la mémoire de Nivaleta Iloai, présidente de l’Assemblée Territoriale, “très émue” de la mort de l’ancien président.Si son septennat a été marqué par des avancées sociales comme la légalisation de l’avortement ou encore l’abaissement du droit de vote à 18 ans, “c’est lui aussi qui a permis à nos vieillards (de Wallis et Futuna, ndlr) de toucher une petite retraite”, tient-elle à rappeler.En Polynésie, le passage de Valérie Giscard d’Estaing en 1979 est maintenant un lointain souvenir pour la population. Mais les habitants tiennent quand même à saluer “un grand président”.41 ans après son passage en Polynésie, que reste-t-il dans la mémoire collective ?Du côté de l’Océan Indien, l’ancien président a laissé une trace plus indélébile dans les mémoires. Il y a 44 ans, en 1976, Valéry Giscard d'Estaing a débarqué sur l'île à bord du Concorde. Il est le deuxième chef de l’Etat à s’y rendre.Martine, alors âgée de 9 ans, faisait partie des enfants sélectionnés pour l’accueillir lors de son arrivée à Salazie. Et Dominique, restaurateur, se souvient de son frère qui a “donné la gerbe de fleur au président”. Ils racontent :Jean-Paul Virapoullé, ancien maire de Saint-André, a lui appris la mort de l’ancien président dont il était proche, au petit matin ce jeudi 3 décembre. Une nouvelle qui l’a profondément touchéPour le journal de Réunion la 1ère, il revient sur “l’héritage colossal” qu’a laissé l’ancien chef d’Etat à La Réunion et évoque sa rencontre avec lui :