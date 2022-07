MUSIQUE. Concert Eia Kassav' : hommage à Jacob Desvarieux

Revivez l'hommage à Jacob Desvarieux, cofondateur du groupe Kassav', décédé il y a un an, le 30 juillet 2021. Figure incontournable de la musique antillaise, ce guitariste, chanteur et compositeur d'exception est à l'origine de la création du zouk. De l'Afrique à l'Atlantique, du Pacifique à l'océan Indien, la voix de Jacob Desvarieux continue de résonner par-delà les frontières.

Concert de Kassav' en Martinique en 2019 • ©K Sivatte

Eia Kassav'

Eia, est un cri du cœur pour célébrer, pour remercier et honorer la mémoire de nos héros. Des Antilles aux plus grandes nations, Kassav' a fait rayonner la culture créole. Nous avons tous grandi, mûri et évolué aux rythmes du zouk. Le zouk, héritage intemporel que nous nous devons d’honorer et perpétuer pour les générations futures.

Le public lors du concert Eia Kassav en hommage à Jacob Desvarieux en Martinique • ©BCI

Sur scène, la grande famille des artistes antillais

Ils ont tous répondu à l'appel pour rendre un vibrant hommage à Kassav'. Tous animés et motivés par une profonde affection pour chacun des membres du groupe légendaire (ceux qui nous ont quittés, Jacob Desvarieux et Patrick Saint-Eloi sans oublier les autres membres : Jocelyne Béroard, Jean-Phillipe Marthély, Jean-Claude Naimro et Georges Décimus).

Dans le cadre idyllique de l'Appaloos'Arena au François (Martinique), un spectacle qui mêle musique et "devoir de mémoire" par ces musiciens et artistes souhaitant ainsi exprimer leur reconnaissance et leur profonde affection.

Les artistes sur scène interprètent "Zouk-la sé sel medikaman nou ni" • ©BCI

Pilotées par les grands chefs d’orchestre : Gilles Voyer et Tony Chasseur, deux formations rythmiques composées des meilleurs artistes antillais, se partagent le répertoire de Kassav' :

Tony Chasseur – Gilles Voyer – Paille – Thierry Lof – Jean-Luc Guanel – Patrice Hulman – Yoan Lorenz – Ronald Tulle – Jean-Louis Morville – Suzy Trebeau – Maurane Voyer – Frédéric Caracas – Jean-Marie Ragald – Eddy Marc – Thierry Marthély – Emile Naroyanin – Ray Ouemba – Thierry Saint-Honoré – Miki Telephe – Ralph Lavital – Samuel Crestor – Brice Bapté – Wilfrid Bedacier – Mika Lordelot – Christian Louiset – Philippe Joseph – Lenny Ragot – Philippe Slominski – Hamid Belhocine – Jean-Philippe Meyniac – Alain Ravaud – Yohann Jean-Alexis – Nona Lawrence – Thomas Raso – Alain Genot – Jean-Jacque Seba – Cindy Marthely – Jessy Bylon – Claudine Pennont – Raymonia Moco – Marie-Celine Chroné.



