Noémie Terrasse et ses rhums arrangés made in Occitanie [Une semaine à Montpellier]

À l'occasion du carnaval antillais de Montpellier du 23 au 25 février, Outre-mer La 1ère est allée à la rencontre de la communauté ultramarine dans la ville de l'Hérault, située dans le sud de l'Hexagone. Parmi elle, une Guadeloupéenne qui vend ses boissons antillaises à des cavistes indépendants.

Quentin Menu (avec Olivier Canneval) •

Noémie Terrasse nous accueille dans un grand hangar sombre. Sur les étagères, quelques dizaines de bouteilles transparentes laissant apparaître des morceaux de fruits flottants sont alignées. Mais ce qui saute aux yeux, ce sont surtout ces grands espaces vide entre les bonbonnes. Les affaires sont florissantes. Les stocks se font donc rares. C'est d'ailleurs pour cela que la jeune entrepreneure de 30 ans vient d'emménager dans ces nouveaux locaux, à Lavérune, près de Montpellier. Elle n'avait plus le choix : en 2023, ses commandes devraient doubler comparé à l'année dernière.

Des bouteilles de K'ribean Cocktail dans l'entrepôt de Noémie Terrasse, près de Montpellier. • ©Quentin Menu



L'histoire de K'ribean Cocktail, la marque qu'elle a créée, c'est d'abord une histoire familiale. Noémie est métisse. Sa mère est montpelliéraine. Son père, lui, vient de la Guadeloupe. Elle est née ici, dans le sud de l'Hexagone. Mais dans son enfance, elle s'est régulièrement rendue sur son île d'origine, pour y voir sa grand-mère et son arrière-grand-mère du côté paternel.

Il y a quelque temps, "je suis retournée en Guadeloupe", raconte Noémie Terrasse. "Ça faisait huit ans que je n'y avais pas été. J'étais majeure, j'étais sans mes parents. J'ai fait tout le tour de l'île, j'ai visité toutes les distilleries..." Lors de ce voyage, sa grand-mère, Man Gynette, lui donne alors sa recette de rhums arrangés. L'idée de K'ribean Cocktail est née.

Cavistes indépendants et épiceries fines

Étudiante en commerce à l'époque, elle décide de créer sa propre entreprise de rhums arrangés... mais produits en Occitanie. Elle ouvre alors son laboratoire, trouve un nom qui sonne bien et lance sa production.

Seule dans ses locaux, elle gère toute la production de ses spiritueux. La recette ? Du rhum agricole de Martinique, des fruits frais et du sucre. Après un mois de macération, elle envoie ses punchs au rhum mangue passion, au rhum banane flambée fève tonka, au rhum noix de coco vanille et autres parfums savoureux à ses clients.

Je fais mon propre sirop de sucre de canne. J'utilise des fruits frais. C'est produit artisanalement. Noémie Terrasse, patronne de K'ribean Cocktail

Noémie ne vend ses boissons qu'à des cavistes et des épiceries fines répartis dans tout l'Hexagone. "Nous sommes sur des punchs au rhum à 34°. Le conseil et la dégustation sont donc primordiaux." K'ribean Cocktail peut donc difficilement s'adapter à de la vente en grande et moyenne surface.

Parmi ses clients, il y a Julien Brousseau, gérant de Whisky, Rhum & Co, un caviste indépendant à Montpellier. "J'ai été touché par son histoire et ses boissons sont de qualité", dit-il. Dans sa cave, il propose trois références du catalogue de Noémie. Mais les rhums arrangés de la Guadeloupéenne ne s'écoulent pas facilement, admet-il. Ses punchs sont certes bons, mais ils se retrouvent face à des spiritueux moins chers.

Les bouteilles de K'ribean Cocktail laissent apparaître des morceaux de fruits. • ©Quentin Menu

Depuis son lancement en 2018, les commandes de K'ribean Cocktail ne cessent d'augmenter (malgré un ralentissement de l'activité pendant la période de Covid-19). En 2022, Noémie Terrasse a vendu 5 000 bouteilles. Cette année, elle vise les 10 000 ventes. Et pourquoi pas vendre à l'international ? "Why not", répond la Guadeloupéenne. Mais, pour le moment, elle écarte les Antilles. "Je préfère laisser la place à ceux qui sont sur place." Il ne faudrait pas concurrencer le punch au rhum de Man Gynette.