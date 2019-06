Les nombreux hommages à Taj, le célèbre coiffeur martiniquais décédé à Paris

"Petits problèmes de santé"

La disparition soudaine du célèbre coiffeur antillais Taj a suscité une immense émotion dans le milieu de la coiffure. Né de parents martiniquais, Taj a d'abord été décorateur, puis styliste avant de découvrir la mode et de choisir finalement la coiffure, avec cette promesse de devenir un professionnel de renom. Taj était allé aux Etats-Unis et en Angleterre pour y chercher l'inspiration et le savoir-faire. Ces pays possèdent en effet "une avance technologique inégalée en matière de cheveux ethniques", précisait-il.Après avoir fait ses armes dans plusieurs salons de la capitale, il décide d'ouvrir le sien. "Il disait que pour lui, chaque client est une star", témoigne son amie Dorah, qui ajoute, "Taj avait cette volonté de valoriser les femmes noires et métissées au même titre que les autres".Alexis Rosso, coiffeur studio, rend pour sa part un hommage ému et appuyé à "sa passion si forte à transmettre son savoir en tant que formateur, au-delà de sa créativité artistique, multi-texture [...] Merci à toi d'avoir contribué pendant tant d'années à l'évolution de la coiffure des cheveux texturés et naturels".Le 17 avril avril dernier, Taj avait publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne youtube Hairy Taj TV . Il expliquait en introduction que des "petits problèmes de santé" l'avaient empêché ces dernières semaines de publier de nouvelles vidéos. Il indiquait notamment qu'il devait "subir une intervention", tout en précisant qu'il était "extrêmement bien suivi" et que "dans quelques semaines tout cela sera réglé".