Nouvelle-Calédonie : manifestation à Paris pour la libération des prisonniers de la CCAT

Des manifestants se sont rassemblés dimanche 23 juin 2024, près du Ministère de la Justice à Paris pour soutenir les prisonniers de Nouvelle-Calédonie membres de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT). Ces manifestants réclamaient la libération des militants actuellement emprisonnés en France.

Cette mobilisation a été annoncée par le collectif Solidarité Kanaky et l'Association information et soutien aux droits du peuple kanak (AISDPK) sur le réseau social X. Dans leurs messages, on pouvait lire des slogans tels que "Libérez les prisonniers de la CCAT" et "Non à leur déportation en France".

Cette manifestation fait suite à l'incarcération en France de sept militants de la CCAT, parmi lesquels se trouve le porte-parole Christian Tein. Ces militants ont été transférés en France après les manifestations qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie contre le dégel du corps électoral, manifestations au cours desquelles neuf personnes ont perdu la vie.

En parallèle, la situation reste tendue sur l'île. De nombreux troubles à la circulation et actes de vandalisme ont été signalés ces dernières heures (nuit de dimanche 23 au lundi 24 juin). Les points de blocage se sont multipliés et durcis, perturbant le quotidien des habitants. De nombreuses écoles sont fermées ce lundi matin.