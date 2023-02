Les grands faits de la rentrée scolaire 2023 en Nouvelle-Calédonie

La Calédonie enclenche une nouvelle année scolaire. Pour combien d'élèves et d'enseignants ? Dans combien d'établissements ? Avec quel cap fixé ? A quoi faut-il s'attendre au calendrier ? NC la 1ère pose le décor.

Françoise Tromeur •

Mode scolaire activé ! A partir du 13 février, la Calédonie dégaine à nouveau les cartables, les carnets de correspondance, les trousses et les trajets (parfois épiques) pour rejoindre son établissement scolaire. Qu'est-ce qui marque cette rentrée ? NC la 1ère fait le tour.

63 800 élèves attendus, des effectifs à la baisse

Les chiffres définitifs seront comme d'habitude connus après la rentrée mais vendredi 10 février, le gouvernement calédonien et le vice-rectorat ont estimé le nombre global d'élèves attendus : 63 800, de la maternelle au lycée. Des effectifs cette année encore en diminution, et de façon encore plus marquée que ce qui était relevé à la rentrée 2022 : - 1,9% dans le premier degré et - 1,4% dans le second degré par rapport à la rentrée 2022.

En province Sud, on s'attend ainsi à un demi-millier d'élèves en moins rien que dans le premier degré public : 18 648 au lieu de 18 846 à la rentrée précédente. Avec, pour information, un taux d'encadrement de 21 enfants par enseignant.

Attention, rentrée reportée au lundi 20 février, au centre scolaire de Mou. Et au mercredi 15 février, dans les autres établissements de Ponérihouen.

Quatre priorités établies par la Nouvelle-Calédonie

Mettre l'accent sur les fondamentaux en français et en mathématiques, pour prévenir l'illettrisme et l'innumérisme.

Valoriser le métier d'enseignant.

Transformer la formation des enseignants.

Adapter la carte scolaire.

Davantage de précisions ici.

Plus de cinquante milliards dédiés à l'enseignement

En 2022, l’État a consacré 49,4 milliards de franc CFP à l'enseignement calédonien : 48,1 milliards pour le financement de la masse salariale des personnels et 1,3 milliard pour les dépenses de fonctionnement liées aux compétences non transférées (certifications, examens, formation du personnel ...) A l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, c'était cinq milliards : 4,25 milliards pour le second degré public et l’enseignement privé ; 424,3 millions pour l’enseignement agricole ; 335,9 millions pour le financement de la masse salariale des personnels et le fonctionnement de la DENC.

Près de cinq mille enseignants

Pour cette rentrée, 4 750 enseignants sont mobilisés, dont 1750 dans le premier degré et 3 000 dans le secondaire.

340 établissements

Ces dizaines de milliers d'élèves sont répartis entre:

260 écoles ;

56 collèges ;

cinq lycées d’enseignement général et technologique ;

douze lycées professionnels et trois antennes de lycée professionnel ;

cinq lycées polyvalents ;

ainsi que deux maisons familiales rurales.

N'oublions pas les enfants malades qui peuvent être accueillis durant leur hospitalisation à l'école du Médipôle. Ou les cours dispensés en milieu carcéral : dans les prisons, les "unités locales d’enseignement" doivent être renforcées cette année par la création de deux postes d’enseignant spécialisé, au centre de détention de Koné et au centre pénitentiaire de Nouméa. Un mot aussi, de l'instruction à domicile : la province Sud relève une petite augmentation du nombre d'enfants concernés dans le premier degré, depuis la crise Covid.

Des fermetures

A noter des fermetures d'établissements en lien avec la baisse du nombre d'inscrits. Au revoir, l'école Eloi-Franc à Nouméa quartier de l'Anse-Vata, ses élèves iront cette année à Fernande-Leriche, juste à côté. Au 6e Km, Marie-Courtot et Henriette-Gervolino sont regroupées. Au Mont-Dore, les trois établissements de Yahoué étaient déjà fusionnés en un seul groupe scolaire mais cette année, un des sites disparaît de la donne : après cinq décennies de service, plus de vocation scolaire pour les bâtiments d'Adolphe-Boutan. La province Sud devrait perdre une douzaine de classes comparé à l'an dernier, en particulier une dizaine de moins à Nouméa. A Voh, la tribu de Boyen perd sa maternelle, qui accueillait huit jeunes enfants l'an dernier. Ils sont transférés à Temala-Ouélisse. A Ouvéa, fermeture de la maternelle à Wakatr, les élèves sont transférés sur Fayaoué.

On pousse les murs

En revanche, l'évolution du nombre de classes reste positive à Païta, où l'école Patrice-Jean continue à monter en puissance, et à La Foa. A Païta, le collège Louise-Michel connaît des travaux d'agrandissement et de rénovation. Et à noter, à Nouméa, l'ouverture d'une maternelle privée à la Vallée-des-Colons, "l'école des Colibris", pour les deux-six ans.

Environ un élève sur quatre dans le privé

L'enseignement confessionnel privé a beau avoir des difficultés, notamment la FELP et l'Asee placées en redressement, il continue d'être enraciné dans le pays. A cette rentrée, si 77,6 % des élèves attendus en primaire vont dans le public, 21,1 % sont dans le privé sous contrat. C'est encore plus marqué dans le second degré : 27,7 % contre 72 % de public.

Implanté de Belep à l'île des Pins, en passant par la Grande terre et les Loyauté, l'enseignement catholique attend ainsi environ 12 800 élèves (5900 dans le primaire et 6900 dans le secondaire). Ses lycées pro ouvrent quelques filières : BTS professions immobilières à Saint-Pierre-Chanel au Mont-Dore, BTS gestion de la PME à Saint-François d'Assise à Bourail, CAP charpentier bois à Marcellin-Champagnat à Païta et mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public à Johanna-Vakié à Houaïlou.

James-Cook en cours de déplacement

Selon les prévisions de cette rentrée, l'enseignement privé hors contrat scolarise 1,3 % des effectifs dans le primaire et 0,4 % dans le secondaire. On connaît notamment l'Ecole internationale James-Cook, dont la partie collège et lycée fonctionne hors contrat. Celle-ci doit déménager l'an prochain d'Auteuil vers la baie de l'Orphelinat à Nouméa. S'y trouve déjà la partie primaire, qui va de la pré-maternelle au CM2 et fonctionne sous contrat simple avec l'Etat : certains postes d’enseignant sont pris en charge et en contre-partie, des bourses d’excellences ont été mises en place pour ouvrir l’accès à l'établissement. L'ensemble devrait représenter 417 élèves cette année.

4 330 internes

Ils passeront toute la semaine hors de chez eux. La Nouvelle-Calédonie et le vice-rectorat décomptent pour cette années 4 330 internes dans le second degré, dont 130 étudiants en post-bac. Ils sont répartis dans 70 internats et résidences scolaires, comme la province des îles Loyauté appelle les quatre structures qu'elle gère.

Du nouveau dans l'accueil des enfants en situation de handicap

Deux classes pour l'inclusion scolaire ouvrent à cette rentrée en province Sud, dans les écoles Paul-Duboisé de Dumbéa Nord et Patrice-Jean de Païta. Cela porte le nombre de Clis à 25.

Dans le secondaire, l’année 2023 se caractérise par un nombre plus élevé de jeunes accueillis en Segpa (Section d’enseignement général et professionnel adapté) et d’élèves en situation de handicap. 868 élèves sont attendus dans l’enseignement adapté (contre 761 en 2022) et 427 élèves en Unités locales d’inclusion scolaire (423 en 2022). A noter que la province Sud procède à un recensement concernant le nombre d’enfants accompagnés dans ses écoles pour un besoin éducatif particulier.

Une neuvième école bilingue

Michel-Amiot, à Nouméa, secteur de Magenta, rejoint la liste des écoles publiques bilingues français-anglais en province Sud. Ce qui en fait neuf à ce jour, pour 102 classes, autant d'enseignants et 2 330 élèves.

Des dispositifs éducatifs spécifiques

Une classe orchestre et fanfare ouvre cette année au collège Raymond-Vauthier de Poindimié. Un dispositif qui existe déjà à Edmée-Varin (Auteuil), de Wani (Houaïlou) et Kaméré. Ou dans le primaire en province Sud en tant que projet d'orchestre à l'école.

Dix fois plus nombreuses que dans l'Hexagone, comparé au nombre d'élèves, les classes Défense gagnent du renfort : elles sont six à ouvrir à cette rentrée, au GOD de Kouaoua, au collège de Wani, à Baudoux, au collège de Rivière-Salée, à Escoffier et au lycée du Mont-Dore. Soit 24 an tout.

Sur le terrain du sport, des sections sportives scolaires sont lancées au collège de Magenta (arts du cirque) et au collège de Païamboué à Koné. Ce qui en fait 34. Des classes à horaires aménagées en sports existent également dans six établissements, pour treize disciplines.

Sciences-Po Paris se prépare au Mont-Dore

Un atelier Sciences-Po doit ouvrir au lycée du Mont-Dore en vue de préparer le concours d'entrée à l'Institut des études politiques de Paris. Comme il en existe dans les lycées Dick-Ukeiwë à Dumbéa, Do Kamo à Nouméa, Anova à Païta, Antoine-Kela à Poindimié et Wiliama-Haudra à Lifou.

De nouvelles directions

Comme chaque année, des visages changent, à la tête de différents établissements. A la DDEC, par exemple, Olivier Daniel prend les rênes du lycée Blaise-Pascal à Nouméa. Cédric Robert pilote désormais le lycée Anova et Vaïnui Laakapau, le collège Sainte-Marie. Au Mont-Dore, Saint-Pierre Chanel est mené à présent par Pierre Lung, tandis que Jacqueline Limousin devient directrice de Cluny Conception et de l’école de Saint-Louis, au Mont-Dore. Citons encore, entre autres, Claudia Donardin-Takosi principale du collège Francis-Rougé à Thio.

Côté services

Environ cinq lignes de transport scolaire en moins sur le Grand Nouméa. En revanche, contrairement aux craintes survenues l'an dernier, Païta conserve son système de garderie scolaire avant et après la classe.

Le calendrier

Rentrée scolaire des élèves : lundi 13 février 2023.

Première période de vacances : du samedi 1er au dimanche 16 avril.

Deuxième période : du samedi 3 au dimanche 18 juin.

Troisième période : du samedi 5 au dimanche 20 août.

Quatrième période : du samedi 7 au dimanche 22 octobre.

Début des vacances d’été : samedi 16 décembre.

Quelques autres dates à noter