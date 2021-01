Outre-mer : l'Insee souligne une hausse de la mortalité dans certains départements d'Outre-mer au dernier trimestre 2020

L'Insee publie en ce début d'année 2021 des statistiques sur la mortalité en France en 2020. Sans faire un lien direct avec le Covid-19, l'Institut signale une forte hausse de la mortalité en Guadeloupe (+28,9%) entre septembre et décembre 2020. Gros plans sur les DOM, à lire ici.

Outre-mer la 1ère •

En ce début d'année 2021, l'Insee publie des chiffres sur la mortalité en France en 2020. L'institut national de la statistique avertit que ces chiffres sont encore provisoires et seront revus à la hausse dans les prochaines semaines. Globalement en France, entre le 1er septembre 2020 et le 21 décembre 2020, une hausse de 16% a été enregistrée par rapport à la même période de 2019, et +19% par rapport à 2018.

©Insee

L'Insee souligne que pour les départements d'Outre-mer, la situation est contrastée. Ainsi la mortalité a augmenté de 28,9% en Guadeloupe, mais elle a diminué de 3,4% à La Réunion pour cette période de la fin d'année 2020. L'insitut souligne que "Comme pour les départements métropolitains les moins peuplés, ces évolutions doivent être interprétées avec prudence, notamment en Guyane et à Mayotte." Regardez le détail des chiffres pour les DOM :

La hausse de près de 29% en Guadeloupe est importante, mais à l'échelle de l'ensemble des départements français, certains connaissent une hausse encore plus forte : la Savoie a ainsi enregistré une hausse de la mortalité de 65% entre septembre et décembre.