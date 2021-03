Outre-mer la 1ère célèbre la Journée internationale des droits des femmes

Le portail des Outre-mer se mobilise ce 8 mars, jour symbolique de la défense des droits des femmes et du combat pour l’égalité homme - femme. Éclairage sur des itinéraires féminins, tous différents, exposant des femmes audiacieuses et combatives au quotidien. Dédicace à toutes les femmes.

Outre-mer la 1ère •

Cette journée d’action rappelle les batailles menées par nos aînées. Cette journée internationale du 8 mars fête les victoires. Elle permet également de souligner les revendications actuelles. L’ONU a placé le 8 mars 2021 sous le thème du leadership féminin : pour un futur égalitaire.

Contrer la violence faites aux femmes

Briser le silence, documentaire de Miquel Galofré.

Camika McLetchie, mère de sept enfants, vit à Trinidad. Elle a subi des violences conjugales pendant près de vingt ans. Un jour elle a dit non. Parler pour que les outrages cessent, pour sauver l'avenir de ses enfants...

©T and T Rocks

Un film émouvant servi par une belle réalisation, à regarder en cliquant sur le lien ci-dessous :

Au nom de toutes, pièce de théâtre mise en scène de Danielle Gabou.

Cette création met en scène la parole de neuf femmes exceptionnelles, qui, en "Une" du magazine Elle de novembre 2017 ont eu le courage de témoigner de leurs histoires personnelles. Les arts se conjuguent pour mieux dénoncer la gravité des faits racontés par neuf comédiennes, volontairement choisies d’âges et d’origines différents pour incarner la parole de toutes les femmes victimes de maltraitance.

LA PAROLE est le premier acte de résistance en matière de lutte pour l’accès ou le maintien des droits. Danielle Gabou, metteur en scène



Regardez un extrait de la création théâtrale Au nom de toutes :

La captation de la pièce est disponible, en cliquant sur l'article :

À lire aussi VIDEO. Au nom de toutes

Des luttes au féminin



Mayotte, les combattantes est un documentaire écrit et réalisé par Claire Perdrix.

Elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans l’agriculture, plus seulement pour nourrir leur famille mais pour produire local et redistribuer. En valorisant ce travail de la terre trop longtemps méprisé à Mayotte, elles sont aussi en train de gagner le combat pour leur propre indépendance.

Regardez un extrait du film :

Le documentaire dans son intégralité est visible, là :

De mer en filles, le surf polynésien au féminin, un film de Lisa Monin et Sébastien Daguerressar.

L’océan est au cœur de la culture tahitienne, de ses croyances spirituelles et de sa vie contemporaine. Toute une génération se prépare à réécrire l'histoire du surf au féminin à l'instar des trois filles de la famille Fierro. Vahine, l'aînée à 21 ans est la toute première Polynésienne championne du monde de la discipline.

Regardez un extrait du film :

Retrouvez l'intégralité du documentaire en cliquant sur l'article ci-dessous :

À lire aussi VIDEO. De mer en filles, le surf polynésien au féminin

Les filles du coin, tantines lé Ô, un documentaire réalisé par Yaëlle Amsellem Mainguy et Anaïs Feuillette.

Elles sont cinq à avoir accepter de témoigner, cinq jeunes Réunionnaises qui vivent ou connaissent la vie dans "Les Hauts". Cinq femmes qui à force de volonté et de ténacité, ont réussi, chacune à leur manière, à se frayer un chemin, à se bâtir une vie.

Fanny dans "Les filles du coin, tantines lé ô" • ©Tarama Films

Regardez le film, en cliquant sur l'article :

À lire aussi VIDEO. Les filles du coin, tantines lé Ô

Et pendant toute la journée, des portraits de femmes aux parcours divers mais souvent exceptionnels sont mis en lumière sur Outre-mer la 1ère.